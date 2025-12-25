Папа Римський Лев XIV закликав до миру в Україні у різдвяному зверненні

У своєму першому різдвяному зверненні на площі Святого Петра в Римі Папа Римський Лев XIV закликав до миру в Україні та інших регіонах світу, охоплених конфліктами.

Про це повідомляє dpa, пише Цензор.НЕТ.

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Понтифік попросив, щоб "затих гул зброї", та закликав Росію і Україну знайти мужність для "щирого, прямого і поважного діалогу" за підтримки міжнародної спільноти.

Папа також згадав інші глобальні конфлікти і помолився за жертв війни та насильства в Судані, Південному Судані, Малі, Буркіна-Фасо та Демократичній Республіці Конго. Він висловив молитви за справедливість, мир і стабільність для Лівану, Палестини, Ізраїлю та Сирії.

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Лев XIV нагадав про свою недавню поїздку на Близький Схід, під час якої почув страхи людей та їхнє почуття безсилля перед владними відносинами, від яких вони страждають. Особливо він згадав жителів Гази, "які втратили все".

Звернення завершилося традиційним благословенням "Urbi et Orbi" - місту і світу.

Нагадаємо, Папа Римський Лев XIV незадоволений тим, що Росія відмовилася від припинення бойових дій на Різдво на фронті в Україні.

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