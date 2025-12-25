Папа Римский Лев XIV призвал к миру в Украине в рождественском обращении
В своем первом рождественском обращении на площади Святого Петра в Риме Папа Римский Лев XIV призвал к миру в Украине и других регионах мира, охваченных конфликтами.
Об этом сообщает dpa, пишет Цензор.НЕТ.
Понтифик попросил, чтобы "затих гул оружия", и призвал Россию и Украину найти мужество для "искреннего, прямого и уважительного диалога" при поддержке международного сообщества.
Папа также упомянул другие глобальные конфликты и помолился за жертв войны и насилия в Судане, Южном Судане, Мали, Буркина-Фасо и Демократической Республике Конго. Он вознес молитвы за справедливость, мир и стабильность для Ливана, Палестины, Израиля и Сирии.
Лев XIV напомнил о своей недавней поездке на Ближний Восток, во время которой услышал страхи людей и их чувство бессилия перед властными отношениями, от которых они страдают. Особенно он упомянул жителей Газы, "которые потеряли все".
Обращение завершилось традиционным благословением "Urbi et Orbi" - городу и миру.
Напомним, Папа Римский Лев XIV недоволен тем, что Россия отказалась от прекращения боевых действий на Рождество на фронте в Украине.
А мав би закликати рашку вийти з України і перестати окуповувати.
А також треба перевести бюджет на шаги і рахувати правильно.
Я лише тестую, як ЦЕ працює: от висловив я заклик і що далі? Що робити тепер? Якось все ще легше не стало мені
Продеклаоувати що один Шаг це 135 доларів США в нехай світ живе з цим ))
https://archive.org/details/withopengates_201709
Ватиканський замполіт - зробив промову, сказав "Алілуйя", закрив рота і вважай робота зроблена, а потім смиренним кроком подріботів до трапезної, на ходу, поцікавившись в свого банкіра, скільки за останні дні путлєр зробив внесків на рахунки банку Ватікану.
Лицеміри в сутанах.