Папа Римский высказался о войне в Украине
Папа Римский Лев XIV призвал к миру в Украине в рождественском обращении

В своем первом рождественском обращении на площади Святого Петра в Риме Папа Римский Лев XIV призвал к миру в Украине и других регионах мира, охваченных конфликтами.

Понтифик попросил, чтобы "затих гул оружия", и призвал Россию и Украину найти мужество для "искреннего, прямого и уважительного диалога" при поддержке международного сообщества.

Папа также упомянул другие глобальные конфликты и помолился за жертв войны и насилия в Судане, Южном Судане, Мали, Буркина-Фасо и Демократической Республике Конго. Он вознес молитвы за справедливость, мир и стабильность для Ливана, Палестины, Израиля и Сирии.

Лев XIV напомнил о своей недавней поездке на Ближний Восток, во время которой услышал страхи людей и их чувство бессилия перед властными отношениями, от которых они страдают. Особенно он упомянул жителей Газы, "которые потеряли все".

Обращение завершилось традиционным благословением "Urbi et Orbi" - городу и миру.

Напомним, Папа Римский Лев XIV недоволен тем, что Россия отказалась от прекращения боевых действий на Рождество на фронте в Украине.

война в Украине (7344) Лев 14 (45)
"та закликав Росію і Україну знайти мужність" Джерело: https://censor.net/ua/n3592362
А мав би закликати рашку вийти з України і перестати окуповувати.
25.12.2025 15:53 Ответить
Мені більше подобались Папи які обявляли Хрестові походи і давали гроші на побудові флота проти невірних
25.12.2025 15:52 Ответить
я про те й кажу....
25.12.2025 15:55 Ответить
... це він до пуйла звертався?
25.12.2025 15:49 Ответить
"та закликав Росію і Україну знайти мужність" Джерело: https://censor.net/ua/n3592362
А мав би закликати рашку вийти з України і перестати окуповувати.
25.12.2025 15:53 Ответить
я про те й кажу....
25.12.2025 15:55 Ответить
"... Лев XIV..." - теж паперовий тигр?
25.12.2025 15:51 Ответить
Мені більше подобались Папи які обявляли Хрестові походи і давали гроші на побудові флота проти невірних
25.12.2025 15:52 Ответить
Я закликаю до збільшення виплат пенсіонерам, інвалідам та ветеранам війни. Як думаєте, подіє на світову спільноту?
А також треба перевести бюджет на шаги і рахувати правильно.
25.12.2025 15:56 Ответить
шаги - геть!
25.12.2025 16:00 Ответить
Це ж іронія
Я лише тестую, як ЦЕ працює: от висловив я заклик і що далі? Що робити тепер? Якось все ще легше не стало мені
25.12.2025 16:12 Ответить
це ж релігія. вони завжди працюють язиком.
25.12.2025 16:15 Ответить
"Міндічі" перейдуть на шаги швидко - але нести торбу із баксами будуть продовжувати..., хоча і важко!
25.12.2025 16:02 Ответить
Треба мислити в Потужних масштабах
Продеклаоувати що один Шаг це 135 доларів США в нехай світ живе з цим ))
25.12.2025 16:14 Ответить
25.12.2025 16:16 Ответить
він щось казав про ісламізацію Європи?

https://archive.org/details/withopengates_201709
25.12.2025 15:57 Ответить
А кого він закликав до "миру в Україні"? Як я люблю ці абстрактні заклики...
25.12.2025 16:03 Ответить
Всё продолжает пердеть в лужу и кого-то куда-то призывать, не понимая, что на него всем *****.
25.12.2025 16:03 Ответить
А сенсу з його закликів? Може після його закликів лідери-людоїди країн-агресорів, розмазуючи по своїх масних мармизах соплі покаяння, побігли писати накази про вивід війск із чужих територій? Ні!
Ватиканський замполіт - зробив промову, сказав "Алілуйя", закрив рота і вважай робота зроблена, а потім смиренним кроком подріботів до трапезної, на ходу, поцікавившись в свого банкіра, скільки за останні дні путлєр зробив внесків на рахунки банку Ватікану.
Лицеміри в сутанах.
25.12.2025 16:06 Ответить
це як замполіт в армії срср - "рота закрив - робоче місце прибрав"
25.12.2025 16:08 Ответить
Не осудити вбивцю- це підтримати його. У папи дуже шмарката позиція.
25.12.2025 16:17 Ответить
Довпойуб.
25.12.2025 16:17 Ответить
 
 