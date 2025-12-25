Папа Римский Лев XIV призвал к миру в Украине в рождественском обращении

В своем первом рождественском обращении на площади Святого Петра в Риме Папа Римский Лев XIV призвал к миру в Украине и других регионах мира, охваченных конфликтами.

Понтифик попросил, чтобы "затих гул оружия", и призвал Россию и Украину найти мужество для "искреннего, прямого и уважительного диалога" при поддержке международного сообщества.

Папа также упомянул другие глобальные конфликты и помолился за жертв войны и насилия в Судане, Южном Судане, Мали, Буркина-Фасо и Демократической Республике Конго. Он вознес молитвы за справедливость, мир и стабильность для Ливана, Палестины, Израиля и Сирии.

Лев XIV напомнил о своей недавней поездке на Ближний Восток, во время которой услышал страхи людей и их чувство бессилия перед властными отношениями, от которых они страдают. Особенно он упомянул жителей Газы, "которые потеряли все".

Обращение завершилось традиционным благословением "Urbi et Orbi" - городу и миру.

Напомним, Папа Римский Лев XIV недоволен тем, что Россия отказалась от прекращения боевых действий на Рождество на фронте в Украине.

