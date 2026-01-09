УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12653 відвідувача онлайн
Новини Папа Римський висловився про війну в Україні
1 050 14

Папа Римський Лев XIV закликав до негайного припинення вогню в Україні: "Святий Престол готовий підтримати"

лев,папа,римський

Папа Римський Лев XIV у щорічній промові до дипломатичного корпусу при Святому Престолі закликав до термінового припинення вогню в Україні та висловив готовність Святого Престолу підтримати будь-які ініціативи, спрямовані на мир.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Vatican News.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Глава Католицької Церкви зазначив, що гордість часто стає коренем конфліктів і воєн, а Україна є однією з перших жертв цієї логіки. Папа закликав до негайного припинення вогню та діалогу, керованого щирим бажанням знайти шляхи до миру.

"Ми бачимо це в багатьох контекстах, починаючи з війни, що триває в Україні, та страждань цивільного населення. Перед лицем цієї трагічної ситуації Святий Престол наголошує на нагальній необхідності негайного припинення вогню та діалогу", - сказав Лев XIV.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Папа Римський відреагував на операцію Трампа у Венесуелі та закликав до миру

Він звернувся до міжнародної спільноти із закликом не відступати від зобов’язання шукати справедливі й тривалі рішення для захисту найуразливіших та повернення надії постраждалому населенню. "Святий Престол готовий підтримати будь-яку ініціативу, що сприяє миру та злагоді", - додав понтифік.

Папа також наголосив на важливості дотримання міжнародного гуманітарного права, яке повинно переважати над військовими чи стратегічними інтересами. Він засудив руйнування лікарень, житла та критичної інфраструктури, а також втягування цивільного населення у бойові дії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Папа Римський відправив в Україну 100 тисяч порцій супу швидкого приготування

"Захист принципу недоторканності людської гідності та сакральності життя завжди має більшу вагу, ніж будь-які національні інтереси", - підкреслив Лев XIV.

Автор: 

війна в Україні (8788) Папа Римський Лев 14 (71)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
показати весь коментар
09.01.2026 14:11 Відповісти
+7
Папа Римський має оголосити війну з росію, священною війною зі злом! Щоб сотні тисяч християн приїхали до України воювати з путіним!
показати весь коментар
09.01.2026 14:00 Відповісти
+4
Ну авжжеж що ще можна було від вас чекати крім того ж скавчання і заклики до примирення і діалогу з московськими людожерами. Хоча б якась європейська **** заявила що людожера потрібно знищити. Бо які можна вести діалоги з болячками і епідеміями?
показати весь коментар
09.01.2026 13:54 Відповісти

Завантаження...

 
 