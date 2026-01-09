Папа Римський Лев XIV закликав до негайного припинення вогню в Україні: "Святий Престол готовий підтримати"

Папа Римський Лев XIV у щорічній промові до дипломатичного корпусу при Святому Престолі закликав до термінового припинення вогню в Україні та висловив готовність Святого Престолу підтримати будь-які ініціативи, спрямовані на мир.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Vatican News.

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Глава Католицької Церкви зазначив, що гордість часто стає коренем конфліктів і воєн, а Україна є однією з перших жертв цієї логіки. Папа закликав до негайного припинення вогню та діалогу, керованого щирим бажанням знайти шляхи до миру.

"Ми бачимо це в багатьох контекстах, починаючи з війни, що триває в Україні, та страждань цивільного населення. Перед лицем цієї трагічної ситуації Святий Престол наголошує на нагальній необхідності негайного припинення вогню та діалогу", - сказав Лев XIV.

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Він звернувся до міжнародної спільноти із закликом не відступати від зобов’язання шукати справедливі й тривалі рішення для захисту найуразливіших та повернення надії постраждалому населенню. "Святий Престол готовий підтримати будь-яку ініціативу, що сприяє миру та злагоді", - додав понтифік.

Папа також наголосив на важливості дотримання міжнародного гуманітарного права, яке повинно переважати над військовими чи стратегічними інтересами. Він засудив руйнування лікарень, житла та критичної інфраструктури, а також втягування цивільного населення у бойові дії.

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"Захист принципу недоторканності людської гідності та сакральності життя завжди має більшу вагу, ніж будь-які національні інтереси", - підкреслив Лев XIV.