Россияне атаковали Запорожье ударными БПЛА: возник пожар

Россияне атаковали Запорожье 26 января

Россияне нанесли новый удар по Запорожью ударными БПЛА, на месте попадания вспыхнул пожар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Запорожской ОГА Ивана Федорова в Телеграме.

"Враг нанес удар по Запорожью. На месте атаки произошел пожар", - написал он.

По данным ОГА, предварительно, никто не пострадал.

Атака на Запорожский район

Также российские войска осуществили атаку беспилотниками по Запорожскому району. В городе Вольнянск возник пожар, зафиксированы повреждения жилых многоэтажных домов.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

В результате удара выбиты окна и повреждены фасады зданий. По предварительной информации, обошлось без жертв и пострадавших. Последствия атаки уточняются.

  • Ранее Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении ударных дронов в направлении Запорожья. В регионе была объявлена воздушная тревога.

