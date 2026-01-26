Россияне атаковали Запорожье ударными БПЛА: возник пожар
Россияне нанесли новый удар по Запорожью ударными БПЛА, на месте попадания вспыхнул пожар.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Запорожской ОГА Ивана Федорова в Телеграме.
"Враг нанес удар по Запорожью. На месте атаки произошел пожар", - написал он.
По данным ОГА, предварительно, никто не пострадал.
Атака на Запорожский район
Также российские войска осуществили атаку беспилотниками по Запорожскому району. В городе Вольнянск возник пожар, зафиксированы повреждения жилых многоэтажных домов.
Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
В результате удара выбиты окна и повреждены фасады зданий. По предварительной информации, обошлось без жертв и пострадавших. Последствия атаки уточняются.
- Ранее Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении ударных дронов в направлении Запорожья. В регионе была объявлена воздушная тревога.
Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!
- Накануне российские войска атаковали Николаевскую область. В результате атаки ранены четверо детей.
