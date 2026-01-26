Российские дроны повредили многоэтажки в Запорожской области: в Вольнянске произошел пожар

Российские войска вновь осуществили атаку беспилотниками по Запорожскому району. В городе Вольнянск возник пожар, зафиксированы повреждения жилых многоэтажных домов.

Об этом в своем Телеграме сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

Атака на Запорожский район

По словам Федорова, в результате удара выбиты окна и повреждены фасады зданий.

По предварительной информации, обошлось без жертв и пострадавших. Последствия атаки уточняются.

Ранее Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении ударных дронов в направлении Запорожья. В регионе была объявлена воздушная тревога.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

