Російські дрони пошкодили багатоповерхівки на Запоріжжі: у Вільнянську сталася пожежа
Російські війська знову здійснили атаку безпілотниками по Запорізькому району. У місті Вільнянськ виникла пожежа, зафіксовані пошкодження житлових багатоповерхових будинків.
Про це у своєму Teлеграмі повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Атака на Запорізький район
За словами Федорова, внаслідок удару вибиті вікна та пошкоджені фасади будівель.
За попередньою інформацією, обійшлося без жертв і постраждалих. Наслідки атаки уточнюються.
- Раніше Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ударних дронів у напрямку Запоріжжя. У регіоні було оголошено повітряну тривогу.
Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!
- Також ми повідомляли, що Росія використовує Starlink, щоб обходити українські ППО.
