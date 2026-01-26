Знешкоджено 110 ворожих БпЛА зі 138, - Повітряні сили

У ніч на 26 січня 2026 року війська РФ атакували Україну 138 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів, близько 90 із них - "шахеди".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними Повітряних сил, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 110 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі та сході країни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог ударив по Нікопольщині: поранено чоловіка, пошкоджено багатоповерхівку та ліцей

Наслідки

Зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - додають ПС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти вночі гатили по Запоріжжю: спалахнули пожежі, пошкоджено будинки (оновлено). ФОТО