Будівлю обсерваторії пошкоджено російськими ударами в Одесі
Внаслідок російських атак в Одесі пошкоджено будівлю астрономічної обсерваторії.
Про це повідомив Одеський планетарій, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Планетарій та телескоп працюють, та багато пошкоджень, багато вікон, дверей, пошкоджено, та інші руйнування.
В нас є сховище та генератор, резерв води. Тож ми будемо працювати. Але потрібна допомога у відновленні", - йдеться в повідомленні.
Що передувало?
- У ніч на 26 січня 2026 року війська РФ атакували Україну 138 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів, близько 90 із них - "шахеди".
