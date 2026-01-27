Ворог атакував дронами Одесу: троє поранених, є значні руйнування, під завалами можуть бути люди
У ніч проти вівторка, 27 січня 2026 року, війська РФ атакували ударними дронами Одесу.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської МВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
Внаслідок ворожої атаки в Одесі пошкоджено обʼєкт інфраструктури, житлові будинки та будівельний майданчик.
Є постраждалі
За попередньою інформацією, постраждала жінка. Її з осколковими пораненнями госпіталізовано до медичного закладу. Ще одну жінку деблоковано. Її життю нічого не загрожує.
На 4.47 відомо вже про трьох постраждалих внаслідок ворожої атаки на місто.
Наслідки
За даними ОВА, є серйозні руйнування цивільної інфраструктури:
- пошкоджено декілька багатоквартирних житлових будинків та приватні оселі. Внаслідок влучань виникли масштабні пожежі.
- пошкоджено будівлю церкви в центрі міста.
- пошкоджено дитячий садочок.
Співробітники ДСНС врятували людей із заблокованих приміщень, серед них є дитина. Багатьох мешканців евакуйовано.
"Найскладніша ситуація на одній з локацій у Хаджибейському районі - там зруйновано частину житлового будинку. Попередньо, під завалами можуть бути люди. Пошуково-рятувальні роботи не зупиняються ні на хвилину", - йдеться у повідомленні.
На місцях працюють усі екстрені служби та оперативні штаби. Інформація уточнюється.
