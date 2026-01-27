Масована атака на Одесу: кількість постраждалих зросла до 22 осіб
Вночі ворог здійснив масовану атаку на Одесу ударними БпЛА. Кількість постраждалих різко зросла.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської МВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
Наслідки
Як зазначається, внаслідок обстрілу пошкоджено об’єкт інфраструктури, житлові будинки, дитячий садок, магазин та будівельний майданчик.
"Постраждало 22 людини, серед них 14 - легкого ступеня важкості, яким допомогу надано на місці", - додали в МВА.
Усі екстрені служби працюють на місцях влучань з самої ночі.
Розгорнуто оперативні штаби. Людям надається вся необхідна допомога.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що ворог атакував дронами Одесу: троє поранених, є значні руйнування, під завалами можуть бути люди.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
✘
✘
S. Fogger
показати весь коментар27.01.2026 07:29 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
✘
S. Fogger
показати весь коментар27.01.2026 08:23 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль