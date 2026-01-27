Масована атака на Одесу: кількість постраждалих зросла до 22 осіб

Вночі ворог здійснив масовану атаку на Одесу ударними БпЛА. Кількість постраждалих різко зросла.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської МВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

Наслідки

Як зазначається, внаслідок обстрілу пошкоджено об’єкт інфраструктури, житлові будинки, дитячий садок, магазин та будівельний майданчик.

"Постраждало 22 людини, серед них 14 - легкого ступеня важкості, яким допомогу надано на місці", - додали в МВА.

Усі екстрені служби працюють на місцях влучань з самої ночі.

Розгорнуто оперативні штаби. Людям надається вся необхідна допомога.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що ворог атакував дронами Одесу: троє поранених, є значні руйнування, під завалами можуть бути люди.

Це уточнення для кого?
показати весь коментар
27.01.2026 07:29 Відповісти
Купи собі шматочок мозку та подумай про наслідки своїх "уточнень".
показати весь коментар
27.01.2026 08:23 Відповісти
 
 