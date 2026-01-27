УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13167 відвідувачів онлайн
Новини Фото Атака дронів на Одесу
3 571 5

Ворог атакував дронами Одесу: троє поранених, є значні руйнування, під завалами можуть бути люди

У ніч проти вівторка, 27 січня 2026 року, війська РФ атакували ударними дронами Одесу.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської МВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Внаслідок ворожої атаки в Одесі пошкоджено обʼєкт інфраструктури, житлові будинки та будівельний майданчик.

Є постраждалі

За попередньою інформацією, постраждала жінка. Її з осколковими пораненнями госпіталізовано до медичного закладу. Ще одну жінку деблоковано. Її життю нічого не загрожує.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Будівлю обсерваторії пошкоджено російськими ударами в Одесі. ФОТОрепортаж

На 4.47 відомо вже про трьох постраждалих внаслідок ворожої атаки на місто.

Наслідки

За даними ОВА, є серйозні руйнування цивільної інфраструктури:

  • пошкоджено декілька багатоквартирних житлових будинків та приватні оселі. Внаслідок влучань виникли масштабні пожежі.
  • пошкоджено будівлю церкви в центрі міста. 
  • пошкоджено дитячий садочок.

Співробітники ДСНС врятували людей із заблокованих приміщень, серед них є дитина. Багатьох мешканців евакуйовано.

"Найскладніша ситуація на одній з локацій у Хаджибейському районі - там зруйновано частину житлового будинку. Попередньо, під завалами можуть бути люди. Пошуково-рятувальні роботи не зупиняються ні на хвилину", - йдеться у повідомленні.

Обстріл Одеси
Обстріл Одеси
Обстріл Одеси
Обстріл Одеси
Обстріл Одеси
Обстріл Одеси
Обстріл Одеси

На місцях працюють усі екстрені служби та оперативні штаби. Інформація уточнюється.

Також читайте: Сім громад України передають майже 40 автобусів для Одеси, - Кулеба

Автор: 

обстріл (33747) Одеса (5809) дрони (8000)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Путлєр мразь і терорист - здохни нелюдська істото😡
показати весь коментар
27.01.2026 06:50 Відповісти
о-засмєрдєла абосранимі порткамі і лаптямі...
показати весь коментар
27.01.2026 08:55 Відповісти
****** фейсбук...кацапы пишут по этому поводу ссвои высеры...я написал кацапская пропаганда..и сразу бан..ВОРОЖА ПОВЕДІНКА...ну не ******
показати весь коментар
27.01.2026 10:18 Відповісти
Адеса- руській город? Тварюки лаптєногі, горіти у Вогню всім кацапським кацапам...
показати весь коментар
27.01.2026 12:25 Відповісти
 
 