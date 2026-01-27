РФ направила на Одессу более 50 дронов, главные мишени - энергетика и гражданские объекты, - Зеленский

Ночью 27 января враг атаковал ударными беспилотниками Одессу.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Главная цель - энергетика

По его словам, более 50 дронов выпустили россияне по городу, и главные мишени - энергетика и обычные гражданские объекты. От этого удара повреждены пять жилых домов, есть значительные разрушения квартир и подъездов. На данный момент известно о десятках раненых людей, среди них есть дети.

"Все службы задействованы на месте, чтобы помочь. Спасательная операция будет продолжаться, пока не будет выяснена судьба всех людей, которые могут быть под завалами. Один из российских дронов попал в молитвенный дом христиан евангельской веры", - добавил глава государства.













Удары по другим областям

Зеленский напомнил, что также под ударами этой ночью были другие регионы: Львовщина, Днепровщина, Николаевщина, Одесщина, Сумщина, Харьковщина.

Читайте также: Атака РФ на Одессу: под завалами ищут трех человек. ФОТОрепортаж

"Россияне целились по энергетической и другой критической инфраструктуре. Известно, что есть раненые люди. Всего за ночь Россия выпустила 165 ударных дронов по Украине, и около 100 из них - это "шахеды", - добавил он.

Давление на РФ

"Каждый такой российский удар подрывает дипломатию, которая все же продолжается, и бьет, в частности, и по усилиям партнеров, которые помогают закончить эту войну. Рассчитываем, что Америка, Европа и другие партнеры об этом не будут молчать и будут помнить, что для настоящего мира нужно давление именно на Москву - санкции, блокирование российских операций, блокирование всей инфраструктуры российского танкерного флота. Без давления на агрессора войны не останавливаются. Так же, как и без поддержки защитников жизни. Стабильная поддержка нашего народа, наших воинов, более быстрое выполнение договоренностей необходимы", - резюмирует Зеленский.

Читайте также: Массированная атака на Одессу: число пострадавших возросло до 22 человек. ФОТОрепортаж