РФ спрямувала на Одесу понад 50 дронів, головні мішені - енергетика та цивільні об’єкти, - Зеленський

Вночі 27 січня ворог атакував ударними безпілотниками Одесу.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

Головна ціль - енергетика

За його словами, понад 50 дронів випустили росіяни по місту, і головні мішені - енергетика та звичайні цивільні обʼєкти. Від цього удару пошкоджено пʼять житлових будинків, є значні руйнування квартир та підʼїздів. Станом на зараз відомо про десятки поранених людей, серед них є діти.

"Усі служби задіяні на місці, щоб допомогти. Рятувальна операція триватиме, поки не буде зʼясована доля всіх людей, які можуть бути під завалами. Один із російських дронів влучив по молитовному будинку християн євангельської віри", - додав глава держави.

Обстріл Одеси
Удари по інших областях

Зеленський нагадав, що також були під ударами цієї ночі інші регіони: Львівщина, Дніпровщина, Миколаївщина, Одещина, Сумщина, Харківщина.

"Росіяни цілились по енергетичній та іншій критичній інфраструктурі. Відомо, що є поранені люди. Загалом за ніч Росія випустила 165 ударних дронів по Україні, і близько 100 з них - це "шахеди", - додав він.

Тиск на РФ

"Кожен такий російський удар підважує дипломатію, яка все ж таки триває, та бʼє, зокрема, і по зусиллях партнерів, які допомагають закінчити цю війну. Розраховуємо, що Америка, Європа та інші партнери про це не мовчатимуть і памʼятатимуть, що для справжнього миру потрібен тиск саме на Москву – санкції, блокування російських операцій, блокування всієї інфраструктури російського танкерного флоту. Без тиску на агресора війни не зупиняються. Так само, як і без підтримки захисників життя. Стабільна підтримка нашого народу, наших воїнів, швидше виконання домовленостей потрібні", - резюмує Зеленський.

РФ спрямувала на Одесу понад 50 дронів, головні мішені - енергетика та цивільні об'єкти, - коментатор Зеленський + ФОТОрепортаж.
Дякуємо, дуже дякуємо!
27.01.2026 11:14 Відповісти
"РФ спрямувала на Одесу понад 50 дронів, головні мішені - енергетика та цивільні об'єкти, - Зеленський"

спасибо, а то как бы мы иначе узнали. где дроны-перехоплювачи, которые по тыс. штук клепают?
27.01.2026 11:15 Відповісти
Всі на даху ОПі під його лічним контролем
27.01.2026 11:54 Відповісти
"Я відправив на Маскву мій пламєнний прівет! "
27.01.2026 11:16 Відповісти
Скупа сльоза гордості покотилася по щоці лідера.
27.01.2026 11:24 Відповісти
Що б робили одесити, якби фейсбушний блогер Зеленський не повідомив їх про направлення кцапами такої великої кількості дронів? Краще скажи, що будеш робити, щоб захистити громадян і інфраструктуру?
27.01.2026 11:42 Відповісти
А наші хлопці після зрадницької перетосовки тупої зетварью війскового керівництва і зняття Малюка вже не вражать наливайки, підстанціі,склади на територіі параши і зовсім припинили атакувати кацапів далекобійними безпілотниками. Що це як не зрада від янелоха і виконання наказів *****.
27.01.2026 11:51 Відповісти
******** дегенератний.
27.01.2026 12:45 Відповісти
Всього 50, а що буде, як відправлять усі 500?
27.01.2026 14:32 Відповісти
 
 