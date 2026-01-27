Атака РФ на Одесу: під завалами шукають трьох людей
Внаслідок російської атаки в Одесі є постраждалі. Тривають пошуково-рятувальні роботи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
Наслідки
Як зазначається, внаслідок російської атаки пошкоджено житлові будинки. У багатоповерхівці виникли пожежі, зруйновано квартири, пошкоджено культурно-релігійну споруду, вибито вікна та автомобілі.
Постраждалі
Рятувальники врятували 14 осіб, з них - 3 дітей. Мешканців евакуйовано до Пунктів незламності.
"Серед постраждалих є діти. Ймовірно, під завалами перебувають 3 особи. Пошуки тривають", - йдеться у повідомленні.
На місці працюють психологи ДСНС і Нацполіції, розгорнуті пункти обігріву. До ліквідації наслідків залучено понад 160 рятувальників.
