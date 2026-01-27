Атака РФ на Одесу: під завалами шукають трьох людей

Внаслідок російської атаки в Одесі є постраждалі. Тривають пошуково-рятувальні роботи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Наслідки

Як зазначається, внаслідок російської атаки пошкоджено житлові будинки. У багатоповерхівці виникли пожежі, зруйновано квартири, пошкоджено культурно-релігійну споруду, вибито вікна та автомобілі.

Постраждалі

Рятувальники врятували 14 осіб, з них - 3 дітей. Мешканців евакуйовано до Пунктів незламності.

"Серед постраждалих є діти. Ймовірно, під завалами перебувають 3 особи. Пошуки тривають", - йдеться у повідомленні.

На місці працюють психологи ДСНС і Нацполіції, розгорнуті пункти обігріву. До ліквідації наслідків залучено понад 160 рятувальників.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося про масовану атаку РФ на Одесу, кількість постраждалих зросла до 22 осіб.
  • Ввечері 26 січня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники.

