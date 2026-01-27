Атака РФ на Одесу: під завалами шукають трьох людей

Внаслідок російської атаки в Одесі є постраждалі. Тривають пошуково-рятувальні роботи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Наслідки

Як зазначається, внаслідок російської атаки пошкоджено житлові будинки. У багатоповерхівці виникли пожежі, зруйновано квартири, пошкоджено культурно-релігійну споруду, вибито вікна та автомобілі.

Постраждалі

Рятувальники врятували 14 осіб, з них - 3 дітей. Мешканців евакуйовано до Пунктів незламності.

"Серед постраждалих є діти. Ймовірно, під завалами перебувають 3 особи. Пошуки тривають", - йдеться у повідомленні.

На місці працюють психологи ДСНС і Нацполіції, розгорнуті пункти обігріву. До ліквідації наслідків залучено понад 160 рятувальників.

Що передувало?

Раніше повідомлялося про масовану атаку РФ на Одесу, кількість постраждалих зросла до 22 осіб.

Ввечері 26 січня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники.

