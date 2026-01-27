Атака РФ на Одессу: под завалами ищут трех человек

В результате российской атаки в Одессе есть пострадавшие. Продолжаются поисково-спасательные работы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Последствия

Как отмечается, в результате российской атаки повреждены жилые дома. В многоэтажке возникли пожары, разрушены квартиры, повреждено культурно-религиозное сооружение, выбиты окна и автомобили.

Пострадавшие

Спасатели спасли 14 человек, из них - 3 детей. Жители эвакуированы в пункты несокрушимости.

"Среди пострадавших есть дети. Вероятно, под завалами находятся 3 человека. Поиски продолжаются", - говорится в сообщении.

На месте работают психологи ГСЧС и Нацполиции, развернуты пункты обогрева. К ликвидации последствий привлечено более 160 спасателей.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось о массированной атаке РФ на Одессу, количество пострадавших возросло до 22 человек.

Вечером 26 января россияне запустили по Украине ударные беспилотники.

