Атака РФ на Одессу: под завалами ищут трех человек
В результате российской атаки в Одессе есть пострадавшие. Продолжаются поисково-спасательные работы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
Последствия
Как отмечается, в результате российской атаки повреждены жилые дома. В многоэтажке возникли пожары, разрушены квартиры, повреждено культурно-религиозное сооружение, выбиты окна и автомобили.
Пострадавшие
Спасатели спасли 14 человек, из них - 3 детей. Жители эвакуированы в пункты несокрушимости.
"Среди пострадавших есть дети. Вероятно, под завалами находятся 3 человека. Поиски продолжаются", - говорится в сообщении.
На месте работают психологи ГСЧС и Нацполиции, развернуты пункты обогрева. К ликвидации последствий привлечено более 160 спасателей.
Что предшествовало?
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль