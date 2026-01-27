Масована атака РФ на Одесу: загинули три людини

Під час пошуково-рятувальних робіт на місці влучання у Пересипському районі Одеси під завалами виявили тіло чоловіка.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської МВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

Під завалами ще шукають людей

Як зазначається, пошуково-рятувальні роботи тривають.

Оновлена інформація

За даними ОВА, під час пошуково-рятувальних робіт після нічної атаки на вулиці Балківській у Пересипському районі під завалами виявили тіло чоловіка, попередньо літнього віку.

Згодом глава МВА Лисак повідомив, що під час розбору завалів зруйнованого будинку на вулиці Прохорівській рятувальники деблокували тіло ще одного чоловіка.

Глава ОВА Кіпер заявив, що кількість жертв зросла до трьох. Рятувальники виявили тіло жінки, 1974 р.н.

Що передувало?

Раніше повідомлялося про масовану атаку РФ на Одесу, кількість постраждалих зросла до 22 осіб.

Ввечері 26 січня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники.

За даними поліції, під завалами шукали трьох людей.

Як інформує ДТЕК, ворог повторно вдарив по енергооб’єкту в Одесі: руйнування колосальні.

Зеленський повідомив, що РФ спрямувала на Одесу понад 50 дронів, головні мішені - енергетика та цивільні об’єкти.

