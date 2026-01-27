Новини Атака безпілотників на Одесу
Масована атака РФ на Одесу: загинули три людини

Під час пошуково-рятувальних робіт на місці влучання у Пересипському районі Одеси під завалами виявили тіло чоловіка.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської МВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

Під завалами ще шукають людей

Як зазначається, пошуково-рятувальні роботи тривають.

Оновлена інформація

За даними ОВА, під час пошуково-рятувальних робіт після нічної атаки на вулиці Балківській у Пересипському районі під завалами виявили тіло чоловіка, попередньо літнього віку.

Згодом глава МВА Лисак повідомив, що під час розбору завалів зруйнованого будинку на вулиці Прохорівській рятувальники деблокували тіло ще одного чоловіка.

Глава ОВА Кіпер заявив, що кількість жертв зросла до трьох. Рятувальники виявили тіло жінки, 1974 р.н.

Удар по Одесі 27 січня 2026 року: кількість жертв зросла

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося про масовану атаку РФ на Одесу, кількість постраждалих зросла до 22 осіб.
  • Ввечері 26 січня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники.
  • За даними поліції, під завалами шукали трьох людей.
  • Як інформує ДТЕК, ворог повторно вдарив по енергооб’єкту в Одесі: руйнування колосальні.
  • Зеленський повідомив, що РФ спрямувала на Одесу понад 50 дронів, головні мішені - енергетика та цивільні об’єкти.

Топ коментарі
+13
Де масована атака на Смолєнск.(про масквабад вже і мови немає).
27.01.2026 11:39 Відповісти
+12
маскву регулярно бомбардують "двушками" .. щоб подавились ..вже скоро.. вже всьо очень zелено
27.01.2026 11:47 Відповісти
+11
Так, на Москву ці мародери при владі в основному тільки "двушечку" посилають, нажаль.
27.01.2026 11:48 Відповісти
Нада проста пєрєстать стрєлять!
27.01.2026 14:19 Відповісти
Ага, "в ответ" на то, что Украина смеет сопротивляться захватчикам.

"без этого войну не закончить"
Фукс предлагает сдаться? Ждешь "братушек"? Надеешься стать полицаем у фашистских захватчиков?
27.01.2026 14:23 Відповісти
Односторонняя остановка огня - это не окончание войны, а капитуляция, которая в случае с РФ перейдет в геноцид украинского народа. Окончание войны не должно быть на условиях московских захватчиков.
27.01.2026 14:30 Відповісти
ні, не у відповідь, а лише тому, що хочуть та можуть.
27.01.2026 14:34 Відповісти
Ракети ''Фламінго'' Вождя 73%- х полетіли в теплі краї десь в Ізраїль.
27.01.2026 14:50 Відповісти
Думаю что россійським фашистам і сатаністам ніякого повода не потрібно для того щоб робити свої злодіяння!
27.01.2026 14:25 Відповісти
Кому ще цікавий руzzкій мір в Одесі???
Пушкін вам потрібен, достоєвський - треба розгадати "загадкову душу" кацапа???
27.01.2026 14:40 Відповісти
Ета всьо ВСУ вінаваті! Нє нада сбівать і глушіть, пусть лєтіт на голови хунти!
І наші політікі вінавати, надо дагаварівацца!
27.01.2026 15:10 Відповісти
Не здивуюсь -якщо і зараз більшості він цікавий.
27.01.2026 15:40 Відповісти
Звідки ті шахеди запускали, прямо по тому населенному пункту треба відповісти всім, чим є! Одночасно з населеним пунктом, звідки по пасажирському поїзду андрофаги вдарили. Куди попадуть, там і місця запуску!
Досить вже по каністрах пуляти, на росію це не діє.
27.01.2026 22:04 Відповісти
 
 