Зеленский провел селектор: обсудили атаку на Одессу и восстановление тепла в Киеве

Сегодня, 27 января, президент Украины Владимир Зеленский провел селектор по ситуации в областях и общинах.

Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале





Массированная атака РФ на Одессу

По его словам, Министерство обороны Украины, командование Воздушных сил и региональные власти анализируют обстоятельства удара по Одессе: всего было 52 российских дрона, и значительная часть - фактически против центральной части Одессы, рядом с "Привозом". Большинство дронов удалось сбить, но, к сожалению, были и попадания в городе, а также в Одесской области. Сейчас продолжается спасательная операция, разбор завалов, все необходимые силы задействованы.

Обстрелы Харькова

Были доклады по ситуации в Харькове и области после обстрела российской РСЗО. Было попадание по энергетическому объекту - есть значительные повреждения. Восстановительные работы продолжаются непрерывно.

Читайте также: Массированная атака РФ на Одессу: под завалами нашли тело мужчины

Ситуация в Киеве

По словам главы государства, отдельно разобрали ситуацию в Киеве. По состоянию на сегодняшнее утро до сих пор без отопления 926 домов в нескольких районах на левом берегу столицы. Министерство энергетики и Министерство внутренних дел привлекают дополнительные генераторы. Резервы со всей Украины задействованы для помощи столице.

"Были доклады также по ситуации в Киевской области и в Запорожье. Важно, что вся страна сейчас объединена для того, чтобы стабилизировать ситуацию и обеспечить устойчивость нашего государства. Спасибо всем, кто работает ради Украины и украинцев!" - резюмирует Зеленский.

Читайте также: РФ направила на Одессу более 50 дронов, главные мишени - энергетика и гражданские объекты, - Зеленский. ФОТОрепортаж

Что предшествовало?

Ранее сообщалось о массированной атаке РФ на Одессу, количество пострадавших возросло до 22 человек.

Вечером 26 января россияне запустили по Украине ударные беспилотники.

По данным полиции, под завалами искали трех человек.

Как сообщает ДТЭК, враг повторно ударил по энергообъекту в Одессе: разрушения колоссальные.

Зеленский сообщил, что РФ направила на Одессу более 50 дронов, главные мишени - энергетика и гражданские объекты.

Читайте: Враг атаковал дронами Одесскую область: поврежден энергообъект, попадание в многоэтажку в Черноморске