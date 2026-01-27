Зеленский провел селектор: обсудили атаку на Одессу и восстановление тепла в Киеве
Сегодня, 27 января, президент Украины Владимир Зеленский провел селектор по ситуации в областях и общинах.
Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
Массированная атака РФ на Одессу
По его словам, Министерство обороны Украины, командование Воздушных сил и региональные власти анализируют обстоятельства удара по Одессе: всего было 52 российских дрона, и значительная часть - фактически против центральной части Одессы, рядом с "Привозом". Большинство дронов удалось сбить, но, к сожалению, были и попадания в городе, а также в Одесской области. Сейчас продолжается спасательная операция, разбор завалов, все необходимые силы задействованы.
Обстрелы Харькова
Были доклады по ситуации в Харькове и области после обстрела российской РСЗО. Было попадание по энергетическому объекту - есть значительные повреждения. Восстановительные работы продолжаются непрерывно.
Ситуация в Киеве
По словам главы государства, отдельно разобрали ситуацию в Киеве. По состоянию на сегодняшнее утро до сих пор без отопления 926 домов в нескольких районах на левом берегу столицы. Министерство энергетики и Министерство внутренних дел привлекают дополнительные генераторы. Резервы со всей Украины задействованы для помощи столице.
"Были доклады также по ситуации в Киевской области и в Запорожье. Важно, что вся страна сейчас объединена для того, чтобы стабилизировать ситуацию и обеспечить устойчивость нашего государства. Спасибо всем, кто работает ради Украины и украинцев!" - резюмирует Зеленский.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось о массированной атаке РФ на Одессу, количество пострадавших возросло до 22 человек.
- Вечером 26 января россияне запустили по Украине ударные беспилотники.
- По данным полиции, под завалами искали трех человек.
- Как сообщает ДТЭК, враг повторно ударил по энергообъекту в Одессе: разрушения колоссальные.
- Зеленский сообщил, что РФ направила на Одессу более 50 дронов, главные мишени - энергетика и гражданские объекты.
