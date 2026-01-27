Зеленский провел селектор: обсудили атаку на Одессу и восстановление тепла в Киеве

Сегодня, 27 января, президент Украины Владимир Зеленский провел селектор по ситуации в областях и общинах.

селектор у Зеленского
Массированная атака РФ на Одессу

По его словам, Министерство обороны Украины, командование Воздушных сил и региональные власти анализируют обстоятельства удара по Одессе: всего было 52 российских дрона, и значительная часть - фактически против центральной части Одессы, рядом с "Привозом". Большинство дронов удалось сбить, но, к сожалению, были и попадания в городе, а также в Одесской области. Сейчас продолжается спасательная операция, разбор завалов, все необходимые силы задействованы.

Обстрелы Харькова

Были доклады по ситуации в Харькове и области после обстрела российской РСЗО. Было попадание по энергетическому объекту - есть значительные повреждения. Восстановительные работы продолжаются непрерывно.

Ситуация в Киеве

По словам главы государства, отдельно разобрали ситуацию в Киеве. По состоянию на сегодняшнее утро до сих пор без отопления 926 домов в нескольких районах на левом берегу столицы. Министерство энергетики и Министерство внутренних дел привлекают дополнительные генераторы. Резервы со всей Украины задействованы для помощи столице.

"Были доклады также по ситуации в Киевской области и в Запорожье. Важно, что вся страна сейчас объединена для того, чтобы стабилизировать ситуацию и обеспечить устойчивость нашего государства. Спасибо всем, кто работает ради Украины и украинцев!" - резюмирует Зеленский.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось о массированной атаке РФ на Одессу, количество пострадавших возросло до 22 человек.
  • Вечером 26 января россияне запустили по Украине ударные беспилотники.
  • По данным полиции, под завалами искали трех человек.
  • Как сообщает ДТЭК, враг повторно ударил по энергообъекту в Одессе: разрушения колоссальные.
  • Зеленский сообщил, что РФ направила на Одессу более 50 дронов, главные мишени - энергетика и гражданские объекты.

знов ні про що...обговорюемо наслідки
27.01.2026 13:53 Ответить
А крім того що ви по3,14зділи що ви ще зробили?
27.01.2026 13:57 Ответить
Селектор, щоб показати озабоченную пику Умерова?
27.01.2026 14:04 Ответить
Осталось создать штаб и две комиссии!
27.01.2026 14:05 Ответить
Угу...И провести ставку с их участием.
27.01.2026 14:30 Ответить
Айтішнік
27.01.2026 14:21 Ответить
Хто куди кого провів?
27.01.2026 14:28 Ответить
По закінченню обговорення зєля застрелився???
27.01.2026 14:46 Ответить
Дуже потужна робота - селектор. А як потужно понадували мародери писки?
27.01.2026 14:53 Ответить
Альо, гараж, діспєтчєр на проводє!!!
27.01.2026 15:46 Ответить
Казали в опі 13градусів,а вони в сорочках працюють?🤣🤣🤣А на дуже вартісні столи можна було би і щось застелити,а не ставити скло на відкриту поліровку.Обслуга у них там,як і їх п'ять-шість "менеджерів".❤️🇺🇦❤️
28.01.2026 09:07 Ответить
 
 