Зеленський провів селектор: обговорили атаку на Одесу та відновлення тепла в Києві
Сьогодні, 27 січня, президент України Володимир Зеленський провів селектор по ситуації в областях та громадах.
Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
Масована атака РФ на Одесу
За його словами, Міністерство оборони України, командування Повітряних сил і регіональна влада аналізують обставини удару по Одесі: 52 російські дрони загалом було, і значна частина - фактично проти центральної частини Одеси, поруч із "Привозом". Більшість дронів вдалося збити, але, на жаль, були і влучання в місті, також і на Одещині. Зараз триває рятувальна операція, розбір завалів, усі необхідні сили задіяні.
Обстріли Харкова
Були доповіді по ситуації в Харкові та області після обстрілу російської РСЗВ. Було влучання по енергетичному обʼєкту - є значні пошкодження. Відновлювальні роботи тривають безперервно.
Ситуація в Києві
За словами глави держави, окремо розібрали ситуацію в Києві. Станом на сьогоднішній ранок досі без опалення 926 будинків у кількох районах на лівому березі столиці. Міністерство енергетики й Міністерство внутрішніх справ залучають додаткові генератори. Резерви з усієї України задіяні для допомоги столиці.
"Були доповіді також по ситуації на Київщині та в Запоріжжі. Важливо, що вся країна зараз обʼєднана для того, щоб стабілізувати ситуацію і забезпечити стійкість нашої держави. Дякую всім, хто працює заради України та українців!" - резюмує Зеленський.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося про масовану атаку РФ на Одесу, кількість постраждалих зросла до 22 осіб.
- Ввечері 26 січня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники.
- За даними поліції, під завалами шукали трьох людей.
- Як інформує ДТЕК, ворог повторно вдарив по енергооб’єкту в Одесі: руйнування колосальні.
- Зеленський повідомив, що РФ спрямувала на Одесу понад 50 дронів, головні мішені - енергетика та цивільні об’єкти.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль