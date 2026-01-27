Зеленський провів селектор: обговорили атаку на Одесу та відновлення тепла в Києві

Сьогодні, 27 січня, президент України Володимир Зеленський провів селектор по ситуації в областях та громадах.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі





Масована атака РФ на Одесу

За його словами, Міністерство оборони України, командування Повітряних сил і регіональна влада аналізують обставини удару по Одесі: 52 російські дрони загалом було, і значна частина - фактично проти центральної частини Одеси, поруч із "Привозом". Більшість дронів вдалося збити, але, на жаль, були і влучання в місті, також і на Одещині. Зараз триває рятувальна операція, розбір завалів, усі необхідні сили задіяні.

Обстріли Харкова

Були доповіді по ситуації в Харкові та області після обстрілу російської РСЗВ. Було влучання по енергетичному обʼєкту - є значні пошкодження. Відновлювальні роботи тривають безперервно.

Також читайте: Масована атака РФ на Одесу: під завалами знайшли тіло чоловіка

Ситуація в Києві

За словами глави держави, окремо розібрали ситуацію в Києві. Станом на сьогоднішній ранок досі без опалення 926 будинків у кількох районах на лівому березі столиці. Міністерство енергетики й Міністерство внутрішніх справ залучають додаткові генератори. Резерви з усієї України задіяні для допомоги столиці.

"Були доповіді також по ситуації на Київщині та в Запоріжжі. Важливо, що вся країна зараз обʼєднана для того, щоб стабілізувати ситуацію і забезпечити стійкість нашої держави. Дякую всім, хто працює заради України та українців!" - резюмує Зеленський.

Також читайте: РФ спрямувала на Одесу понад 50 дронів, головні мішені - енергетика та цивільні об’єкти, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Що передувало?

Раніше повідомлялося про масовану атаку РФ на Одесу, кількість постраждалих зросла до 22 осіб.

Ввечері 26 січня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники.

За даними поліції, під завалами шукали трьох людей.

Як інформує ДТЕК, ворог повторно вдарив по енергооб’єкту в Одесі: руйнування колосальні.

Зеленський повідомив, що РФ спрямувала на Одесу понад 50 дронів, головні мішені - енергетика та цивільні об’єкти.

Читайте: Ворог атакував дронами Одещину: пошкоджено енергооб’єкт, влучання в багатоповерхівку у Чорноморську