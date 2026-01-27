Зеленський провів селектор: обговорили атаку на Одесу та відновлення тепла в Києві

Сьогодні, 27 січня, президент України Володимир Зеленський провів селектор по ситуації в областях та громадах.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ

селектор у Зеленського
Масована атака РФ на Одесу

За його словами, Міністерство оборони України, командування Повітряних сил і регіональна влада аналізують обставини удару по Одесі: 52 російські дрони загалом було, і значна частина - фактично проти центральної частини Одеси, поруч із "Привозом". Більшість дронів вдалося збити, але, на жаль, були і влучання в місті, також і на Одещині. Зараз триває рятувальна операція, розбір завалів, усі необхідні сили задіяні.

Обстріли Харкова

Були доповіді по ситуації в Харкові та області після обстрілу російської РСЗВ. Було влучання по енергетичному обʼєкту - є значні пошкодження. Відновлювальні роботи тривають безперервно.

Ситуація в Києві

За словами глави держави, окремо розібрали ситуацію в Києві. Станом на сьогоднішній ранок досі без опалення 926 будинків у кількох районах на лівому березі столиці. Міністерство енергетики й Міністерство внутрішніх справ залучають додаткові генератори. Резерви з усієї України задіяні для допомоги столиці.

"Були доповіді також по ситуації на Київщині та в Запоріжжі. Важливо, що вся країна зараз обʼєднана для того, щоб стабілізувати ситуацію і забезпечити стійкість нашої держави. Дякую всім, хто працює заради України та українців!" - резюмує Зеленський.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося про масовану атаку РФ на Одесу, кількість постраждалих зросла до 22 осіб.
  • Ввечері 26 січня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники.
  • За даними поліції, під завалами шукали трьох людей.
  • Як інформує ДТЕК, ворог повторно вдарив по енергооб’єкту в Одесі: руйнування колосальні.
  • Зеленський повідомив, що РФ спрямувала на Одесу понад 50 дронів, головні мішені - енергетика та цивільні об’єкти.

+8
Селектор, щоб показати озабоченную пику Умерова?
27.01.2026 14:04 Відповісти
+7
Осталось создать штаб и две комиссии!
27.01.2026 14:05 Відповісти
+3
знов ні про що...обговорюемо наслідки
27.01.2026 13:53 Відповісти
знов ні про що...обговорюемо наслідки
27.01.2026 13:53 Відповісти
А крім того що ви по3,14зділи що ви ще зробили?
27.01.2026 13:57 Відповісти
27.01.2026 14:04 Відповісти
Осталось создать штаб и две комиссии!
27.01.2026 14:05 Відповісти
Угу...И провести ставку с их участием.
27.01.2026 14:30 Відповісти
Айтішнік
27.01.2026 14:21 Відповісти
Хто куди кого провів?
27.01.2026 14:28 Відповісти
По закінченню обговорення зєля застрелився???
27.01.2026 14:46 Відповісти
Дуже потужна робота - селектор. А як потужно понадували мародери писки?
27.01.2026 14:53 Відповісти
Альо, гараж, діспєтчєр на проводє!!!
27.01.2026 15:46 Відповісти
Казали в опі 13градусів,а вони в сорочках працюють?🤣🤣🤣А на дуже вартісні столи можна було би і щось застелити,а не ставити скло на відкриту поліровку.Обслуга у них там,як і їх п'ять-шість "менеджерів".❤️🇺🇦❤️
28.01.2026 09:07 Відповісти
 
 