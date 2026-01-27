Удар РФ по Одесі: 28 січня оголошено днем жалоби
28 січня 2026 року в Одесі оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок російського удару в ніч на 27 січня.
Про це повідомила міська рада, передає Цензор.НЕТ.
Жалоба
"На будівлях буде приспущено Державний Прапор України та прапор м. Одеси з траурними стрічками.
Підприємствам, установам, організаціям міста незалежно від форми власності рекомендовано обмежити використання музики та проведення розважальних заходів", - йдеться в повідомленні.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося про масовану атаку РФ на Одесу, кількість постраждалих зросла до 22 осіб.
- Ввечері 26 січня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники.
- За даними поліції, під завалами шукали трьох людей.
- Як інформує ДТЕК, ворог повторно вдарив по енергооб’єкту в Одесі: руйнування колосальні.
- Зеленський повідомив, що РФ спрямувала на Одесу понад 50 дронів, головні мішені - енергетика та цивільні об’єкти.
- Внаслідок удару по Одесі відомо про трьох загиблих.
