Удар РФ по Одесі: 28 січня оголошено днем жалоби

28 січня 2026 року в Одесі оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок російського удару в ніч на 27 січня.

Про це повідомила міська рада, передає Цензор.НЕТ.

Жалоба

"На будівлях буде приспущено Державний Прапор України та прапор м. Одеси з траурними стрічками.

Підприємствам, установам, організаціям міста незалежно від форми власності рекомендовано обмежити використання музики та проведення розважальних заходів", - йдеться в повідомленні.

Що передувало?

Раніше повідомлялося про масовану атаку РФ на Одесу, кількість постраждалих зросла до 22 осіб.

Ввечері 26 січня росіяни запустили по Україні ударні безпілотники.

За даними поліції, під завалами шукали трьох людей.

Як інформує ДТЕК, ворог повторно вдарив по енергооб’єкту в Одесі: руйнування колосальні.

Зеленський повідомив, що РФ спрямувала на Одесу понад 50 дронів, головні мішені - енергетика та цивільні об’єкти.

Внаслідок удару по Одесі відомо про трьох загиблих.

