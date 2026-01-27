Наслідки удару РФ по об’єкту інфраструктури на Львівщині
Рятувальники гасять пожежу, що виникла у Львівській області внаслідок російської атаки.
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.
"Зранку росіяни завдали удару по об’єкту інфраструктури на Львівщині: рятувальники ліквідовують наслідки атаки.
На місці працюють понад 130 надзвичайників та 36 одиниць спецтехніки", - йдеться в повідомленні.
- Раніше повідомлялось, що 27 січня 2026 року ворог атакував ударними дронами обʼєкт інфраструктури у Львівській області.
- Згодом стало відомо, що було атаковано об'єкт інфраструктури в Бродах. Жителів закликали обмежити перебування на вулиці.
