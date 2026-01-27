2 людини загинули, ще 3 зазнали поранень внаслідок російських ударів на Донеччині

Упродовж доби російські війська били по населених пунктах Покровського, Краматорського та Бахмутського районів Донецької області, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 27 січня розповів начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Покровський район

У Добропіллі пошкоджено промисловий об'єкт. У Заповідному Шахівської громади пошкоджено 5 будинків, у Золотому Колодязі - 3, у Грузькому - 2, у Кучеревому Яру - 1.

Краматорський район

У Миколаївці пошкоджено автомобіль, у Райгородку 1 будинок зруйновано і 5 пошкоджено. У Слов'янську 2 людини загинули і 1 поранена, зруйновано приватний будинок. У Краматорську пошкоджено багатоповерхівку і крамницю. В Олександрівській громаді пошкоджено склад. У Дружківці поранено людину, пошкоджено інфраструктуру; в Олексієво-Дружківці поранено людину.

Бахмутський район

У Свято-Покровському Сіверської громади пошкоджено будинок.

Всього за добу росіяни 28 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 62 людини, у тому числі 23 дитини.





















