2 человека погибли, еще 3 получили ранения в результате российских ударов на Донетчине

В течение суток российские войска обстреливали населенные пункты Покровского, Краматорского и Бахмутского районов Донецкой области, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 27 января рассказал начальник ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Покровский район

В Доброполье поврежден промышленный объект. В Заповедном Шаховской громады повреждены 5 домов, в Золотом Колодезе - 3, в Грузском - 2, в Кучеревом Яре - 1.

Краматорский район

В Николаевке поврежден автомобиль, в Райгородке 1 дом разрушен и 5 повреждены. В Славянске 2 человека погибли и 1 ранен, разрушен частный дом. В Краматорске повреждены многоэтажка и магазин. В Александровской громаде поврежден склад. В Дружковке ранен человек, повреждена инфраструктура; в Алексеево-Дружковке ранен человек.

Бахмутский район

В Свято-Покровском Северской гррмады поврежден дом.

Всего за сутки россияне 28 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуировано 62 человека, в том числе 23 ребенка.





















Читайте также: В Херсонской области ранены 2 человека и повреждены более 20 жилых домов из-за вражеских обстрелов