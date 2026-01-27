2 человека погибли, еще 3 получили ранения в результате российских ударов на Донетчине
В течение суток российские войска обстреливали населенные пункты Покровского, Краматорского и Бахмутского районов Донецкой области, в результате чего есть погибшие и раненые.
Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 27 января рассказал начальник ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
Покровский район
В Доброполье поврежден промышленный объект. В Заповедном Шаховской громады повреждены 5 домов, в Золотом Колодезе - 3, в Грузском - 2, в Кучеревом Яре - 1.
Краматорский район
В Николаевке поврежден автомобиль, в Райгородке 1 дом разрушен и 5 повреждены. В Славянске 2 человека погибли и 1 ранен, разрушен частный дом. В Краматорске повреждены многоэтажка и магазин. В Александровской громаде поврежден склад. В Дружковке ранен человек, повреждена инфраструктура; в Алексеево-Дружковке ранен человек.
Бахмутский район
В Свято-Покровском Северской гррмады поврежден дом.
Всего за сутки россияне 28 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуировано 62 человека, в том числе 23 ребенка.
