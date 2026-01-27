В Херсонской области ранены 2 человека и повреждены более 20 жилых домов в результате вражеских обстрелов

За прошедшие сутки российские войска наносили удары по населенным пунктам Херсонской области, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Атакованные населенные пункты

За прошедшие сутки под вражеским дронным террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Антоновка, Молодежное, Садовое, Приднепровское, Комышаны, Белозерка, Днепровское, Янтарное, Кизомыс, Софиевка, Никольское, Токаревка, Берислав, Шевченковка, Новая Каменка, Суханово, Осокоровка, Чаривное, Бургунка, Дудчаны, Качкаровка, Новокаиры, Червоный Маяк, Веселое и город Херсон.

Куда били россияне?

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 3 многоэтажки и 18 частных домов. Также оккупанты испортили сотовую вышку, гостиницу, хозяйственную постройку, частный гараж и автомобиль.

Из-за российской агрессии 2 человека получили ранения.

