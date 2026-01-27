На Херсонщині поранено двох людей та пошкоджено понад 20 житлових будинків через ворожі обстріли

Упродовж минулої доби російські війська завдавали ударів по населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого є поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Атаковані населені пункти

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Молодіжне, Садове, Придніпровське, Комишани, Білозерка, Дніпровське, Янтарне, Кізомис, Софіївка, Микільське, Токарівка, Берислав, Шевченківка, Нова Кам'янка, Суханове, Осокорівка, Чарівне, Бургунка, Дудчани, Качкарівка, Новокаїри, Червоний Маяк, Веселе та місто Херсон.

Куди били росіяни?

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 18 приватних будинків.Також окупанти понівечили стільникову вежу, готель, господарчу споруду, приватний гараж та автомобіль.

Через російську агресію 2 людини дістали поранення.

