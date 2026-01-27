Після атаки РФ у Бродах - дим і різкий запах: навчання у школах скасували

У Бродах на Львівщині РФ атакувала об'єкт інфраструктури, внаслідок чого у місті виник різкий запах.

Про це повідомила пресслужба міськради, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Вранці ворог здійснив атаку на обʼєкт інфраструктури у Бродах. На місці працюють всі відповідні служби. Також фахівці проводять замір показників повітря. Про результати повідомимо згодом", - йдеться в повідомленні.

Наразі у місті неприємний запах.

Жителів просять щільно зачинити вікна і двері, за можливості обмежити пересування вулицями.

Також сьогодні скасовано навчання у школах, а дитсадки, що вже прийняли вихованців, працюватимуть з щільно зачиненими вікнами і дверима.

Глава ОВА Козицький заявив, що фахівці Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб зафіксували тимчасове перевищення рівня оксиду вуглецю в селі Смільне.

"Це пов’язано з ранковою атакою ворожого безпілотника по об’єкту інфраструктури у Золочівському районі. Ситуація контрольована. Радіаційний фон у нормі.



Людям із хронічними захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем, які проживають у Смільному, рекомендують за можливості залишатися вдома. Якщо потрібно вийти на вулицю – скористайтеся одноразовою маскою.



Тимчасово утримайтеся від провітрювання приміщень", - додав він.

Атака на Львівщину

Раніше повідомлялось, що 27 січня 2026 року ворог атакував ударними дронами обʼєкт інфраструктури у Львівській області.

