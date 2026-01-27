Після атаки РФ у Бродах - дим і різкий запах: навчання у школах скасували
У Бродах на Львівщині РФ атакувала об'єкт інфраструктури, внаслідок чого у місті виник різкий запах.
Про це повідомила пресслужба міськради, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Вранці ворог здійснив атаку на обʼєкт інфраструктури у Бродах. На місці працюють всі відповідні служби. Також фахівці проводять замір показників повітря. Про результати повідомимо згодом", - йдеться в повідомленні.
Наразі у місті неприємний запах.
Жителів просять щільно зачинити вікна і двері, за можливості обмежити пересування вулицями.
Також сьогодні скасовано навчання у школах, а дитсадки, що вже прийняли вихованців, працюватимуть з щільно зачиненими вікнами і дверима.
Глава ОВА Козицький заявив, що фахівці Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб зафіксували тимчасове перевищення рівня оксиду вуглецю в селі Смільне.
"Це пов’язано з ранковою атакою ворожого безпілотника по об’єкту інфраструктури у Золочівському районі. Ситуація контрольована. Радіаційний фон у нормі.
Людям із хронічними захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем, які проживають у Смільному, рекомендують за можливості залишатися вдома. Якщо потрібно вийти на вулицю – скористайтеся одноразовою маскою.
Тимчасово утримайтеся від провітрювання приміщень", - додав він.
Атака на Львівщину
Раніше повідомлялось, що 27 січня 2026 року ворог атакував ударними дронами обʼєкт інфраструктури у Львівській області.
2. Над територією рфії не працює старлінк
3. У нас немає сотень Панцирів.
4. У нас немає сотень гелікоптерів і тисяч літаків.
"А Ви забулися про"
Почитайте самі статтю, на яку дали посилання. Власник - іранець, фірми-прокладки, виявлені США ранійше за Україну лише через те, що у США є доступ до моніторингу SWIFT.
"що крадуть мільярдами"
І що? Складемо руки і сдамося через це? У США таких міндічів не менше за нас. Нагадую, що з бюджету США, судячи з заяв керівництва США, було виділено 350 мільярдів на допомогу Україні, а дійшло (не до України, а до американських же виробників зброї, які її постачали до України) - тільки 100 мільярдів.
Приведу ще один приклад, коли президент ввів надумані санкції прорти лідера опозиції Порошенка, який своїми грошима допоміг ЗСУ більше як на 7 мільярдів, а разом зі "Справою громад" 12 мільярдів. Але такий патріотичний президент не побачив, що його бізнес-партнер міндіч до кінця 2024 року вів діамантовий бізнес на росії і платив податки в казку воррога.
