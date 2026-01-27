Після атаки РФ у Бродах - дим і різкий запах: навчання у школах скасували

У Бродах на Львівщині РФ атакувала об'єкт інфраструктури, внаслідок чого у місті виник різкий запах.

Що відомо?

"Вранці ворог здійснив атаку на обʼєкт інфраструктури у Бродах. На місці працюють всі відповідні служби. Також фахівці проводять замір показників повітря. Про результати повідомимо згодом", - йдеться в повідомленні.

Наразі у місті неприємний запах.

 Жителів просять щільно зачинити вікна і двері, за можливості обмежити пересування вулицями.

Також сьогодні скасовано навчання у школах, а дитсадки, що вже прийняли вихованців, працюватимуть з щільно зачиненими вікнами і дверима.

Глава ОВА Козицький заявив, що фахівці Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб зафіксували тимчасове перевищення рівня оксиду вуглецю в селі Смільне.

"Це пов’язано з ранковою атакою ворожого безпілотника по об’єкту інфраструктури у Золочівському районі. Ситуація контрольована. Радіаційний фон у нормі.

Людям із хронічними захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем, які проживають у Смільному, рекомендують за можливості залишатися вдома. Якщо потрібно вийти на вулицю – скористайтеся одноразовою маскою.

Тимчасово утримайтеся від провітрювання приміщень", - додав він.

Атака на Львівщину

  • Раніше повідомлялось, що 27 січня 2026 року ворог атакував ударними дронами обʼєкт інфраструктури у Львівській області.

Хай на місця влучань направляють спеціалістів РХБЗ. З кацапів станеться - якщо на фронті вони застосовують хімічні ********** - що їм заважає напакувать таким же "лайном" і "шахєди"? Тим більше, що ними уже застосовуються БПЛА з касетними ************...
27.01.2026 09:50 Відповісти
Так, кацапи могли застосувати і хімічну зброю. Але я ніяк не можу второпати, як дрони долітають до Брод, Львівської області і не були помічені та збиті? Це ж не ракета. А атака була не з Порльщі, дрони пролетіли через майже всю Україну. Чи я помиляюся?
27.01.2026 09:54 Відповісти
Чому наші дрони,які запускають по росії,майже всі збиваються,а їхні десятками попадають
27.01.2026 10:09 Відповісти
https://t.me/times_ukraina/62044
27.01.2026 10:12 Відповісти
вздовж кордону на території Білорусі встановлені антени, які дозволяють керувати шахедами в режимі онлайн через відеокамеру (навіть без старлінків)
27.01.2026 10:49 Відповісти
Дякую за цікаву інформацію. А можливий такий варіант, що ці шахеди могли давити ЗСУ, прикордонники, за допомогою наших РЕБ?
27.01.2026 11:24 Відповісти
Нафтогін Одеса-Броди?
27.01.2026 10:01 Відповісти
тому що у них дрони кращі, вже суки на старлінгах літают.тому що у них більше на порядок тих дронів, тому що багато наших запроданців корегуе удари. вистаче?
27.01.2026 10:41 Відповісти
А їхні навтобази,підприємства,військові об'єкти мабуть самі загоряються? Від "благодатного вогника"...
27.01.2026 10:43 Відповісти
1. Їхні теж майже всі збиваються
2. Над територією рфії не працює старлінк
3. У нас немає сотень Панцирів.
4. У нас немає сотень гелікоптерів і тисяч літаків.
27.01.2026 10:46 Відповісти
А чому в нас немає чим збивати кацапські шахеди? Нам весь світ передав все, що тільки зміг. А ми самі чого нічого для цього не робимо? Зате в нас є сотні таких, як міндічі і цукермани, що крадуть мільярдами і "двушками" возять на москву. А Ви забулися про санкції США по відношенюю до двох українських підприємств, які до кінця 2025 року переправляли до Ірану комплектуючі до шахедів?
https://www.unian.ua/economics/other/shahedi-firmi-z-kiyeva-i-harkova-postachali-v-rf-komponenti-dlya-bpla-i-raket-13195908.html
27.01.2026 10:53 Відповісти
Якщо у нас не було чим збивати кацапські шахеди - ми не збивали б 90% з них.

"А Ви забулися про"
Почитайте самі статтю, на яку дали посилання. Власник - іранець, фірми-прокладки, виявлені США ранійше за Україну лише через те, що у США є доступ до моніторингу SWIFT.

"що крадуть мільярдами"
І що? Складемо руки і сдамося через це? У США таких міндічів не менше за нас. Нагадую, що з бюджету США, судячи з заяв керівництва США, було виділено 350 мільярдів на допомогу Україні, а дійшло (не до України, а до американських же виробників зброї, які її постачали до України) - тільки 100 мільярдів.
27.01.2026 11:07 Відповісти
Ні, пане, я не про це. В нас є чим збивати шахеди, але як не крути то ці засоби нам передали партнери. І це добре. Я про те, чому ми не виробляємо на сьомомі році такого патріотичного президента в себе? Гроші і технології нам передали. Про комплектуючі до шахедів то всього приклад. Чи пан забулися, коли у 2020 році Україна поставила на росію 188 двигунів до гелікоптерів і літаків? А самий свіжий випадок, коли патріотичне оточення президента переправляли "двушки" на росію?
Приведу ще один приклад, коли президент ввів надумані санкції прорти лідера опозиції Порошенка, який своїми грошима допоміг ЗСУ більше як на 7 мільярдів, а разом зі "Справою громад" 12 мільярдів. Але такий патріотичний президент не побачив, що його бізнес-партнер міндіч до кінця 2024 року вів діамантовий бізнес на росії і платив податки в казку воррога.
https://www.5.ua/suspilstvo/spivvlasnyk-kvartalu-95-mindich-maie-diamantovyi-biznes-u-rosii-zhelezniak-362777.html
27.01.2026 11:22 Відповісти
Ні пане, це не проблема будь-якої влади, це проблема зеленої влади слугориг. Наведіть приклади таких кричущих фактів при попередниках? ( я маю на увазі дій під час війни з 2014-го року, бо раніше війни з кцапами не було). Їх немає і не може бути. А те, що Ви мені написали про наші перероблені кулемети - то крапля в морі. Де буруться до них набої? В тумбочці Голобородька, чи дають партнери останнє, те що залишилося від совка? А що далі? А якщо партнери відмовляться нас озброювати і перейдуть до украілення своїх армій, то що тоді?
27.01.2026 11:47 Відповісти
Згорання нафтопродуктів відбулось.
27.01.2026 10:19 Відповісти
До того ж,нафтопроводу Дружба
27.01.2026 14:26 Відповісти
 
 