После атаки РФ в Бродах - дым и резкий запах: занятия в школах отменили
В Бродах на Львовщине РФ атаковала объект инфраструктуры, в результате чего в городе возник резкий запах.
Об этом сообщила пресс-служба горсовета, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Утром враг осуществил атаку на объект инфраструктуры в Бродах. На месте работают все соответствующие службы. Также специалисты проводят замер показателей воздуха. О результатах сообщим позже", - говорится в сообщении.
Сейчас в городе неприятный запах.
Жителей просят плотно закрыть окна и двери, по возможности ограничить передвижение по улицам.
Также сегодня отменены занятия в школах, а детские сады, которые уже приняли воспитанников, будут работать с плотно закрытыми окнами и дверями.
Глава ОВА Козицкий заявил, что специалисты Львовского областного центра контроля и профилактики болезней зафиксировали временное превышение уровня оксида углерода в селе Смольное.
Это связано с утренней атакой вражеского беспилотника по объекту инфраструктуры в Золочевском районе. Ситуация контролируемая. Радиационный фон в норме.
Людям с хроническими заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем, проживающих в Смольном, рекомендуют по возможности оставаться дома. Если нужно выйти на улицу – воспользуйтесь одноразовой маской.
Временно удержитесь от проветривания помещений", - добавил он.
Атака на Львовскую область
- Ранее сообщалось, что 27 января 2026 года враг атаковал ударными дронами объект инфраструктуры во Львовской области.
2. Над територією рфії не працює старлінк
3. У нас немає сотень Панцирів.
4. У нас немає сотень гелікоптерів і тисяч літаків.
https://www.unian.ua/economics/other/shahedi-firmi-z-kiyeva-i-harkova-postachali-v-rf-komponenti-dlya-bpla-i-raket-13195908.html
"А Ви забулися про"
Почитайте самі статтю, на яку дали посилання. Власник - іранець, фірми-прокладки, виявлені США ранійше за Україну лише через те, що у США є доступ до моніторингу SWIFT.
"що крадуть мільярдами"
І що? Складемо руки і сдамося через це? У США таких міндічів не менше за нас. Нагадую, що з бюджету США, судячи з заяв керівництва США, було виділено 350 мільярдів на допомогу Україні, а дійшло (не до України, а до американських же виробників зброї, які її постачали до України) - тільки 100 мільярдів.
Приведу ще один приклад, коли президент ввів надумані санкції прорти лідера опозиції Порошенка, який своїми грошима допоміг ЗСУ більше як на 7 мільярдів, а разом зі "Справою громад" 12 мільярдів. Але такий патріотичний президент не побачив, що його бізнес-партнер міндіч до кінця 2024 року вів діамантовий бізнес на росії і платив податки в казку воррога.
https://www.5.ua/suspilstvo/spivvlasnyk-kvartalu-95-mindich-maie-diamantovyi-biznes-u-rosii-zhelezniak-362777.html