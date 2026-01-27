После атаки РФ в Бродах - дым и резкий запах: занятия в школах отменили

В Бродах на Львовщине РФ атаковала объект инфраструктуры, в результате чего в городе возник резкий запах.

Об этом сообщила пресс-служба горсовета, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Утром враг осуществил атаку на объект инфраструктуры в Бродах. На месте работают все соответствующие службы. Также специалисты проводят замер показателей воздуха. О результатах сообщим позже", - говорится в сообщении.

Сейчас в городе неприятный запах.

Жителей просят плотно закрыть окна и двери, по возможности ограничить передвижение по улицам.

Также сегодня отменены занятия в школах, а детские сады, которые уже приняли воспитанников, будут работать с плотно закрытыми окнами и дверями.

Глава ОВА Козицкий заявил, что специалисты Львовского областного центра контроля и профилактики болезней зафиксировали временное превышение уровня оксида углерода в селе Смольное.

Это связано с утренней атакой вражеского беспилотника по объекту инфраструктуры в Золочевском районе. Ситуация контролируемая. Радиационный фон в норме.

Людям с хроническими заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем, проживающих в Смольном, рекомендуют по возможности оставаться дома. Если нужно выйти на улицу – воспользуйтесь одноразовой маской.

Временно удержитесь от проветривания помещений", - добавил он.

Атака на Львовскую область

Ранее сообщалось, что 27 января 2026 года враг атаковал ударными дронами объект инфраструктуры во Львовской области.

