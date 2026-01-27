РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9871 посетитель онлайн
Новости Обстрелы Львовщины
4 702 18

После атаки РФ в Бродах - дым и резкий запах: занятия в школах отменили

В Бродах после атаки РФ дым и резкий запах

В Бродах на Львовщине РФ атаковала объект инфраструктуры, в результате чего в городе возник резкий запах.

Об этом сообщила пресс-служба горсовета, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

"Утром враг осуществил атаку на объект инфраструктуры в Бродах. На месте работают все соответствующие службы. Также специалисты проводят замер показателей воздуха. О результатах сообщим позже", - говорится в сообщении.

Сейчас в городе неприятный запах.

 Жителей просят плотно закрыть окна и двери, по возможности ограничить передвижение по улицам.

Также сегодня отменены занятия в школах, а детские сады, которые уже приняли воспитанников, будут работать с плотно закрытыми окнами и дверями.

Глава ОВА Козицкий заявил, что специалисты Львовского областного центра контроля и профилактики болезней зафиксировали временное превышение уровня оксида углерода в селе Смольное.

Это связано с утренней атакой вражеского беспилотника по объекту инфраструктуры в Золочевском районе. Ситуация контролируемая. Радиационный фон в норме.

Людям с хроническими заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем, проживающих в Смольном, рекомендуют по возможности оставаться дома. Если нужно выйти на улицу – воспользуйтесь одноразовой маской.

Временно удержитесь от проветривания помещений", - добавил он.

Читайте: Враг ударил КАБами по Славянску: погибла супружеская пара, их сын ранен

Атака на Львовскую область

  • Ранее сообщалось, что 27 января 2026 года враг атаковал ударными дронами объект инфраструктуры во Львовской области.

Читайте также: Рашисты атаковали Украину 165 БПЛА: ПВО обезвредила 135 целей. ИНФОГРАФИКА

В Бродах после атаки РФ дым и резкий запах

Автор: 

Броды (16) обстрел (32405)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Хай на місця влучань направляють спеціалістів РХБЗ. З кацапів станеться - якщо на фронті вони застосовують хімічні ********** - що їм заважає напакувать таким же "лайном" і "шахєди"? Тим більше, що ними уже застосовуються БПЛА з касетними ************...
показать весь комментарий
27.01.2026 09:50 Ответить
+3
Так, кацапи могли застосувати і хімічну зброю. Але я ніяк не можу второпати, як дрони долітають до Брод, Львівської області і не були помічені та збиті? Це ж не ракета. А атака була не з Порльщі, дрони пролетіли через майже всю Україну. Чи я помиляюся?
показать весь комментарий
27.01.2026 09:54 Ответить
+2
Чому наші дрони,які запускають по росії,майже всі збиваються,а їхні десятками попадають
показать весь комментарий
27.01.2026 10:09 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хай на місця влучань направляють спеціалістів РХБЗ. З кацапів станеться - якщо на фронті вони застосовують хімічні ********** - що їм заважає напакувать таким же "лайном" і "шахєди"? Тим більше, що ними уже застосовуються БПЛА з касетними ************...
показать весь комментарий
27.01.2026 09:50 Ответить
Так, кацапи могли застосувати і хімічну зброю. Але я ніяк не можу второпати, як дрони долітають до Брод, Львівської області і не були помічені та збиті? Це ж не ракета. А атака була не з Порльщі, дрони пролетіли через майже всю Україну. Чи я помиляюся?
показать весь комментарий
27.01.2026 09:54 Ответить
https://t.me/times_ukraina/62044
показать весь комментарий
27.01.2026 10:12 Ответить
вздовж кордону на території Білорусі встановлені антени, які дозволяють керувати шахедами в режимі онлайн через відеокамеру (навіть без старлінків)
показать весь комментарий
27.01.2026 10:49 Ответить
Дякую за цікаву інформацію. А можливий такий варіант, що ці шахеди могли давити ЗСУ, прикордонники, за допомогою наших РЕБ?
показать весь комментарий
27.01.2026 11:24 Ответить
Нафтогін Одеса-Броди?
показать весь комментарий
27.01.2026 10:01 Ответить
Чому наші дрони,які запускають по росії,майже всі збиваються,а їхні десятками попадають
показать весь комментарий
27.01.2026 10:09 Ответить
тому що у них дрони кращі, вже суки на старлінгах літают.тому що у них більше на порядок тих дронів, тому що багато наших запроданців корегуе удари. вистаче?
показать весь комментарий
27.01.2026 10:41 Ответить
А їхні навтобази,підприємства,військові об'єкти мабуть самі загоряються? Від "благодатного вогника"...
показать весь комментарий
27.01.2026 10:43 Ответить
1. Їхні теж майже всі збиваються
2. Над територією рфії не працює старлінк
3. У нас немає сотень Панцирів.
4. У нас немає сотень гелікоптерів і тисяч літаків.
показать весь комментарий
27.01.2026 10:46 Ответить
А чому в нас немає чим збивати кацапські шахеди? Нам весь світ передав все, що тільки зміг. А ми самі чого нічого для цього не робимо? Зате в нас є сотні таких, як міндічі і цукермани, що крадуть мільярдами і "двушками" возять на москву. А Ви забулися про санкції США по відношенюю до двох українських підприємств, які до кінця 2025 року переправляли до Ірану комплектуючі до шахедів?
https://www.unian.ua/economics/other/shahedi-firmi-z-kiyeva-i-harkova-postachali-v-rf-komponenti-dlya-bpla-i-raket-13195908.html
показать весь комментарий
27.01.2026 10:53 Ответить
Якщо у нас не було чим збивати кацапські шахеди - ми не збивали б 90% з них.

"А Ви забулися про"
Почитайте самі статтю, на яку дали посилання. Власник - іранець, фірми-прокладки, виявлені США ранійше за Україну лише через те, що у США є доступ до моніторингу SWIFT.

"що крадуть мільярдами"
І що? Складемо руки і сдамося через це? У США таких міндічів не менше за нас. Нагадую, що з бюджету США, судячи з заяв керівництва США, було виділено 350 мільярдів на допомогу Україні, а дійшло (не до України, а до американських же виробників зброї, які її постачали до України) - тільки 100 мільярдів.
показать весь комментарий
27.01.2026 11:07 Ответить
Ні, пане, я не про це. В нас є чим збивати шахеди, але як не крути то ці засоби нам передали партнери. І це добре. Я про те, чому ми не виробляємо на сьомомі році такого патріотичного президента в себе? Гроші і технології нам передали. Про комплектуючі до шахедів то всього приклад. Чи пан забулися, коли у 2020 році Україна поставила на росію 188 двигунів до гелікоптерів і літаків? А самий свіжий випадок, коли патріотичне оточення президента переправляли "двушки" на росію?
Приведу ще один приклад, коли президент ввів надумані санкції прорти лідера опозиції Порошенка, який своїми грошима допоміг ЗСУ більше як на 7 мільярдів, а разом зі "Справою громад" 12 мільярдів. Але такий патріотичний президент не побачив, що його бізнес-партнер міндіч до кінця 2024 року вів діамантовий бізнес на росії і платив податки в казку воррога.
https://www.5.ua/suspilstvo/spivvlasnyk-kvartalu-95-mindich-maie-diamantovyi-biznes-u-rosii-zhelezniak-362777.html
показать весь комментарий
27.01.2026 11:22 Ответить
Ні пане, це не проблема будь-якої влади, це проблема зеленої влади слугориг. Наведіть приклади таких кричущих фактів при попередниках? ( я маю на увазі дій під час війни з 2014-го року, бо раніше війни з кцапами не було). Їх немає і не може бути. А те, що Ви мені написали про наші перероблені кулемети - то крапля в морі. Де буруться до них набої? В тумбочці Голобородька, чи дають партнери останнє, те що залишилося від совка? А що далі? А якщо партнери відмовляться нас озброювати і перейдуть до украілення своїх армій, то що тоді?
показать весь комментарий
27.01.2026 11:47 Ответить
Згорання нафтопродуктів відбулось.
показать весь комментарий
27.01.2026 10:19 Ответить
До того ж,нафтопроводу Дружба
показать весь комментарий
27.01.2026 14:26 Ответить
 
 