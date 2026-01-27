Рашисты атаковали Украину 165 БПЛА: ПВО обезвредила 135 целей

Российские оккупанты атаковали Украину 165 беспилотниками различных типов, в частности реактивными шахедами, "Герберами", "Италмас" и другими.

Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.

Подробности атаки

Пуски фиксировались из направлений: Курск, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское, Чауда – ВОТ АР Крым.

Около 100 из них "шахеды".

Работа ПВО

По состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 135 вражеских БПЛА на севере, юге, в центре и на востоке страны.



Зафиксировано попадание 24 ударных БПЛА на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на 9 локациях.

Атака врага продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.

