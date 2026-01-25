РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9325 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине от Германии Развитие ПВО в Украине
1 894 22

В Бундестаге призвали усилить ПВО Украины и передать ракеты Taurus

Сопредседатель немецкой оппозиционной партии "Зеленые" Франциска Брантнер призвала правительство Фридриха Мерца усилить противовоздушную оборону Украины из-за увеличения российских атак.

Об этом она сказала в интервью агентству dpa, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Необходимость усиления ПВО 

Брантнер заявила, что российский диктатор Владимир Путин "не хочет мира – он хочет порабощения".

Она отметила, что атаки РФ на украинскую гражданскую инфраструктуру являются просчитанными, а не случайными, поэтому Украина имеет право требовать дополнительных средств ПВО у своих партнеров.

"Киев имеет право требовать дополнительной поддержки в противовоздушной обороне, и немецкое правительство должно вместе со своими европейскими партнерами найти способ, как можно оказать больше помощи", - сказала депутат.

Дальнобойное оружие

Кроме этого, Брантнер призвала немецкое правительство передать Украине крылатые ракеты Taurus с дальностью более 500 километров как "важный сигнал политической поддержки".

Автор: 

Германия (7481) ПВО (3637) Taurus (65)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Наша пісня гарна й нова, починаймо її знову...
показать весь комментарий
25.01.2026 17:58 Ответить
+7
Тут як в тій фразі "закликуй-не закликуй всеодно отримай х..". Рішення вже ухвалено і наврядче зміниться.
показать весь комментарий
25.01.2026 17:55 Ответить
+6
А проти постачання зброї Україні в німецькому Бундестазі послідовно відстоюють правопопулісти з партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD) та представники Лівої партії і що?
Одні одне закликАють, а інші закликАють до іншого.
Чотири роки ... .
Зеля встиг до кінця 2025 року 3000 "фламінгів" наклепати. Це я вже не говорю про ракети "Пекло", "Нептуни" довгий та короткий, "Паляницю", "Грім-2", десятки мільйонів дронів, мільярд дерев та ГігаВат електроенергії, а ці мнуться з тими нещасними "Таурусами".
показать весь комментарий
25.01.2026 18:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
Ти скозав?
показать весь комментарий
25.01.2026 17:57 Ответить
Так я, вище мій комент.
показать весь комментарий
25.01.2026 18:22 Ответить
показать весь комментарий
Добре що такі голоси лунають. Значить врешті решт тауруси будуть. І москва побіжить у сховища.
показать весь комментарий
25.01.2026 18:00 Ответить
Дурень думкою багатіє. Такі голоси лунають від початку повномасштабки і це декларативний заклик від опозиційної партії, що нінащо не впливає.
показать весь комментарий
25.01.2026 18:23 Ответить
показать весь комментарий
В ви що зробили, крім написаний набор слів?!
показать весь комментарий
25.01.2026 18:09 Ответить
" ... крім написаний набір слів?!" Ахахах! Класс! Дякую, хоч насміявся.
показать весь комментарий
25.01.2026 18:47 Ответить
Закликали і передати це різні речі!
показать весь комментарий
25.01.2026 18:06 Ответить
Як одразу і одночасно, орки-лайножери наплювали по мережі, як по команді СтарШого з мацкоувскай вигрібної!!
Добре, що їх уже знають Люди!! Смерть, ***** мацкоувскаму з оркам і помічниками ригоАНАЛІВ та кабміндічам !!!
Слава Україні!!!
показать весь комментарий
25.01.2026 18:13 Ответить
Депутат може закликати і закликати, але він нічого не вирішує. А чиновники вирішують, але ніхера не роблять. Тільки після виходу у відставку стають такі правильні та сміливі.
показать весь комментарий
25.01.2026 18:19 Ответить
А е якiсь ракети, щоб вибити зелену сволоту зi влади?
показать весь комментарий
25.01.2026 18:27 Ответить
Уявних 73 процента не виб'єш, їхня лобова броня ще дебела.
показать весь комментарий
25.01.2026 20:16 Ответить
Може з тими таурусами якісь проблеми технічного типу, що німці не ризикують їх поставити для тестування ЗСУ? 🤔
Типу гроші на розробку з бюджету витратили, а воно вийшло фуфло, але прийняли на озброєння "бо мирний час і перевіряти в бойових умовах ніхто не буде". А воно ось як вийшло - конкурентні скальпелі/тіньовий шторм англійці і французи не соромляться надати для ЗСУ а німці ламаються як дєвочкі ... мають бояться обсьору 🙄
показать весь комментарий
25.01.2026 18:30 Ответить
В нас теж колись в парламенті Зелені роїлися - Кононов їх вів - потім зійшли на Гицькову сучку
показать весь комментарий
25.01.2026 18:34 Ответить
голос в пустелі.
Хоча, ІМНО, Порох давно би пробив ці Тауруси, якби мав владу...
показать весь комментарий
25.01.2026 19:57 Ответить
Вже пізно)мир на носі )хоча і для гарантії миру потрібні такі ракети.
показать весь комментарий
25.01.2026 19:58 Ответить
Odni razgovoru ot slabuh evropeizev i amrikanzev
показать весь комментарий
25.01.2026 20:43 Ответить
Не так швидко. Зачекайте. В Україні ще залишились живі люди. Як закінчаться, тоді нададуть щось.
показать весь комментарий
25.01.2026 20:43 Ответить
Європа безпомічна як ніколи
показать весь комментарий
25.01.2026 23:00 Ответить
,опять кино про море по ТВ,---- сказал сам себе Робинзон.
показать весь комментарий
26.01.2026 00:52 Ответить
 
 