В Бундестаге призвали усилить ПВО Украины и передать ракеты Taurus

Сопредседатель немецкой оппозиционной партии "Зеленые" Франциска Брантнер призвала правительство Фридриха Мерца усилить противовоздушную оборону Украины из-за увеличения российских атак.

Об этом она сказала в интервью агентству dpa, информирует Цензор.НЕТ.

Необходимость усиления ПВО

Брантнер заявила, что российский диктатор Владимир Путин "не хочет мира – он хочет порабощения".

Она отметила, что атаки РФ на украинскую гражданскую инфраструктуру являются просчитанными, а не случайными, поэтому Украина имеет право требовать дополнительных средств ПВО у своих партнеров.

"Киев имеет право требовать дополнительной поддержки в противовоздушной обороне, и немецкое правительство должно вместе со своими европейскими партнерами найти способ, как можно оказать больше помощи", - сказала депутат.

Читайте также: Помощь Украине от Германии не уменьшается, - правительство ФРГ

Дальнобойное оружие

Кроме этого, Брантнер призвала немецкое правительство передать Украине крылатые ракеты Taurus с дальностью более 500 километров как "важный сигнал политической поддержки".

Читайте также: Украина заказала 18 систем ПВО IRIS-T у немецкой компании