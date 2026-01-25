В Бундестаге призвали усилить ПВО Украины и передать ракеты Taurus
Сопредседатель немецкой оппозиционной партии "Зеленые" Франциска Брантнер призвала правительство Фридриха Мерца усилить противовоздушную оборону Украины из-за увеличения российских атак.
Об этом она сказала в интервью агентству dpa, информирует Цензор.НЕТ.
Необходимость усиления ПВО
Брантнер заявила, что российский диктатор Владимир Путин "не хочет мира – он хочет порабощения".
Она отметила, что атаки РФ на украинскую гражданскую инфраструктуру являются просчитанными, а не случайными, поэтому Украина имеет право требовать дополнительных средств ПВО у своих партнеров.
"Киев имеет право требовать дополнительной поддержки в противовоздушной обороне, и немецкое правительство должно вместе со своими европейскими партнерами найти способ, как можно оказать больше помощи", - сказала депутат.
Дальнобойное оружие
Кроме этого, Брантнер призвала немецкое правительство передать Украине крылатые ракеты Taurus с дальностью более 500 километров как "важный сигнал политической поддержки".
Одні одне закликАють, а інші закликАють до іншого.
Чотири роки ... .
Зеля встиг до кінця 2025 року 3000 "фламінгів" наклепати. Це я вже не говорю про ракети "Пекло", "Нептуни" довгий та короткий, "Паляницю", "Грім-2", десятки мільйонів дронів, мільярд дерев та ГігаВат електроенергії, а ці мнуться з тими нещасними "Таурусами".
Добре, що їх уже знають Люди!! Смерть, ***** мацкоувскаму з оркам і помічниками ригоАНАЛІВ та кабміндічам !!!
Слава Україні!!!
Типу гроші на розробку з бюджету витратили, а воно вийшло фуфло, але прийняли на озброєння "бо мирний час і перевіряти в бойових умовах ніхто не буде". А воно ось як вийшло - конкурентні скальпелі/тіньовий шторм англійці і французи не соромляться надати для ЗСУ а німці ламаються як дєвочкі ... мають бояться обсьору 🙄
Хоча, ІМНО, Порох давно би пробив ці Тауруси, якби мав владу...