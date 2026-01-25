У Бундестазі закликали посилити ППО України та передати ракети Taurus
Співголова німецької опозиційної партії "Зелені" Франциска Брантнер закликала уряд Фрідріха Мерца посилити протиповітряну оборону України через збільшення російських атак.
Про це вона сказала в інтерв'ю агенції dpa, інформує Цензор.НЕТ.
Необхідність посилення ППО
Брантнер заявила, що російський диктатор Володимир Путін "не хоче миру – він хоче поневолення".
Вона зазначила, що атаки РФ на українську цивільну інфраструктуру є прорахованими, а не випадковими, тому Україна має право вимагати додаткових засобів ППО у своїх партнерів.
"Київ має право вимагати додаткової підтримки в протиповітряній обороні, і німецький уряд повинен разом зі своїми європейськими партнерами знайти спосіб, як можна надати більше допомоги", - сказала депутатка.
Далекобійна зброя
Крім цього, Брантнер закликала німецький уряд передати Україні крилаті ракети Taurus з дальністю понад 500 кілометрів як "важливий сигнал політичної підтримки".
Одні одне закликАють, а інші закликАють до іншого.
Чотири роки ... .
Зеля встиг до кінця 2025 року 3000 "фламінгів" наклепати. Це я вже не говорю про ракети "Пекло", "Нептуни" довгий та короткий, "Паляницю", "Грім-2", десятки мільйонів дронів, мільярд дерев та ГігаВат електроенергії, а ці мнуться з тими нещасними "Таурусами".
Добре, що їх уже знають Люди!! Смерть, ***** мацкоувскаму з оркам і помічниками ригоАНАЛІВ та кабміндічам !!!
Слава Україні!!!
Типу гроші на розробку з бюджету витратили, а воно вийшло фуфло, але прийняли на озброєння "бо мирний час і перевіряти в бойових умовах ніхто не буде". А воно ось як вийшло - конкурентні скальпелі/тіньовий шторм англійці і французи не соромляться надати для ЗСУ а німці ламаються як дєвочкі ... мають бояться обсьору 🙄
Хоча, ІМНО, Порох давно би пробив ці Тауруси, якби мав владу...