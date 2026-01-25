У Бундестазі закликали посилити ППО України та передати ракети Taurus

Співголова німецької опозиційної партії "Зелені" Франциска Брантнер закликала уряд Фрідріха Мерца посилити протиповітряну оборону України через збільшення російських атак.

Про це вона сказала в інтерв'ю агенції dpa, інформує Цензор.НЕТ.

Необхідність посилення ППО 

Брантнер заявила, що російський диктатор Володимир Путін "не хоче миру – він хоче поневолення".

Вона зазначила, що атаки РФ на українську цивільну інфраструктуру є прорахованими, а не випадковими, тому Україна має право вимагати додаткових засобів ППО у своїх партнерів.

"Київ має право вимагати додаткової підтримки в протиповітряній обороні, і німецький уряд повинен разом зі своїми європейськими партнерами знайти спосіб, як можна надати більше допомоги", - сказала депутатка.

Далекобійна зброя

Крім цього, Брантнер закликала німецький уряд передати Україні крилаті ракети Taurus з дальністю понад 500 кілометрів як "важливий сигнал політичної підтримки".

Наша пісня гарна й нова, починаймо її знову...
25.01.2026 17:58 Відповісти
Тут як в тій фразі "закликуй-не закликуй всеодно отримай х..". Рішення вже ухвалено і наврядче зміниться.
25.01.2026 17:55 Відповісти
А проти постачання зброї Україні в німецькому Бундестазі послідовно відстоюють правопопулісти з партії «Альтернатива для Німеччини» (AfD) та представники Лівої партії і що?
Одні одне закликАють, а інші закликАють до іншого.
Чотири роки ... .
Зеля встиг до кінця 2025 року 3000 "фламінгів" наклепати. Це я вже не говорю про ракети "Пекло", "Нептуни" довгий та короткий, "Паляницю", "Грім-2", десятки мільйонів дронів, мільярд дерев та ГігаВат електроенергії, а ці мнуться з тими нещасними "Таурусами".
25.01.2026 18:03 Відповісти
Добре що такі голоси лунають. Значить врешті решт тауруси будуть. І москва побіжить у сховища.
25.01.2026 18:00 Відповісти
Дурень думкою багатіє. Такі голоси лунають від початку повномасштабки і це декларативний заклик від опозиційної партії, що нінащо не впливає.
25.01.2026 18:23 Відповісти
В ви що зробили, крім написаний набор слів?!
25.01.2026 18:09 Відповісти
" ... крім написаний набір слів?!" Ахахах! Класс! Дякую, хоч насміявся.
25.01.2026 18:47 Відповісти
Закликали і передати це різні речі!
25.01.2026 18:06 Відповісти
Як одразу і одночасно, орки-лайножери наплювали по мережі, як по команді СтарШого з мацкоувскай вигрібної!!
Добре, що їх уже знають Люди!! Смерть, ***** мацкоувскаму з оркам і помічниками ригоАНАЛІВ та кабміндічам !!!
Слава Україні!!!
25.01.2026 18:13 Відповісти
Депутат може закликати і закликати, але він нічого не вирішує. А чиновники вирішують, але ніхера не роблять. Тільки після виходу у відставку стають такі правильні та сміливі.
25.01.2026 18:19 Відповісти
А е якiсь ракети, щоб вибити зелену сволоту зi влади?
25.01.2026 18:27 Відповісти
Уявних 73 процента не виб'єш, їхня лобова броня ще дебела.
25.01.2026 20:16 Відповісти
Може з тими таурусами якісь проблеми технічного типу, що німці не ризикують їх поставити для тестування ЗСУ? 🤔
Типу гроші на розробку з бюджету витратили, а воно вийшло фуфло, але прийняли на озброєння "бо мирний час і перевіряти в бойових умовах ніхто не буде". А воно ось як вийшло - конкурентні скальпелі/тіньовий шторм англійці і французи не соромляться надати для ЗСУ а німці ламаються як дєвочкі ... мають бояться обсьору 🙄
25.01.2026 18:30 Відповісти
В нас теж колись в парламенті Зелені роїлися - Кононов їх вів - потім зійшли на Гицькову сучку
25.01.2026 18:34 Відповісти
голос в пустелі.
Хоча, ІМНО, Порох давно би пробив ці Тауруси, якби мав владу...
25.01.2026 19:57 Відповісти
Вже пізно)мир на носі )хоча і для гарантії миру потрібні такі ракети.
25.01.2026 19:58 Відповісти
Odni razgovoru ot slabuh evropeizev i amrikanzev
25.01.2026 20:43 Відповісти
Не так швидко. Зачекайте. В Україні ще залишились живі люди. Як закінчаться, тоді нададуть щось.
25.01.2026 20:43 Відповісти
Європа безпомічна як ніколи
25.01.2026 23:00 Відповісти
,опять кино про море по ТВ,---- сказал сам себе Робинзон.
26.01.2026 00:52 Відповісти
 
 