У Бундестазі закликали посилити ППО України та передати ракети Taurus

Співголова німецької опозиційної партії "Зелені" Франциска Брантнер закликала уряд Фрідріха Мерца посилити протиповітряну оборону України через збільшення російських атак.

Про це вона сказала в інтерв'ю агенції dpa, інформує Цензор.НЕТ.

Необхідність посилення ППО

Брантнер заявила, що російський диктатор Володимир Путін "не хоче миру – він хоче поневолення".

Вона зазначила, що атаки РФ на українську цивільну інфраструктуру є прорахованими, а не випадковими, тому Україна має право вимагати додаткових засобів ППО у своїх партнерів.

"Київ має право вимагати додаткової підтримки в протиповітряній обороні, і німецький уряд повинен разом зі своїми європейськими партнерами знайти спосіб, як можна надати більше допомоги", - сказала депутатка.

Далекобійна зброя

Крім цього, Брантнер закликала німецький уряд передати Україні крилаті ракети Taurus з дальністю понад 500 кілометрів як "важливий сигнал політичної підтримки".

Читайте також: Україна замовила 18 систем ППО IRIS-T у німецької компанії