УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8796 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні від Німеччини Розбудова ППО в Україні
3 288 16

Україна замовила 18 систем ППО IRIS-T у німецької компанії

Україна замовила 18 систем протиповітряної оборони IRIS-T німецького виробника Diehl Defence.

Про це на конференції у п'ятницю, 23 січня, повідомив генеральний директор Diehl Defence Гельмут Раух, пише DW, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Україна замовила додаткові системи

За словами Рауха, наразі в Україні експлуатується дев'ять вогневих установок IRIS-T і вона зацікавлена ​​в додаткових одиницях.

"У середньостроковій перспективі ми плануємо розширити виробництво до 16 вогневих установок - приблизно за два роки. Якщо ми побачимо більший попит з боку наших клієнтів, ми зможемо ще більше збільшити виробництво",- сказав він.

Зазначається, що цьогоріч компанія планує виготовити до десяти установок.

Німеччина зміцнює ППО України

  • Нагадаємо, що в грудні 2025 року повідомлялося, що Німеччина поставила Україні дві системи протиповітряної оборони Patriot, які були обіцяні у серпні, а також уже дев’яту систему IRIS-T.

Автор: 

Німеччина (7993) ППО (4071) виробництво (1953)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Поставки всього за 2 роки, а нащо так швидко, куди спішимо?
показати весь коментар
23.01.2026 18:35 Відповісти
+5
Скорійше за все ці замовлення за гроші/кредит ЕС, тому в Україну взагалі не заходитимуть.
показати весь коментар
23.01.2026 18:30 Відповісти
+4
А коли Україна замовить свою систему ППО? Мабуть при цьому верховному ніколи.
показати весь коментар
23.01.2026 18:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
замовлення "через посередника" із переплатою і маржою 10-15%?
показати весь коментар
23.01.2026 18:26 Відповісти
Ось це найкращий варіант для України, поки "міндічі-умєрки-рєзнікови" при владі і на потоках....
показати весь коментар
23.01.2026 18:35 Відповісти
А де там шось сказано за посередника?
показати весь коментар
23.01.2026 18:45 Відповісти
в нас по-іншому не працюють!
показати весь коментар
23.01.2026 18:50 Відповісти
А за які шиши? Україні для Перемоги треба насамперед адекватне військово-політичне керівництво та згуртовану націю, а не оце ось все, нічого не дасть збивання копійчаних шахедів дорогезними ірісками.
показати весь коментар
23.01.2026 18:30 Відповісти
Треба було ще розповісти де вони стоять і який у них запас ракет.
показати весь коментар
23.01.2026 18:32 Відповісти
тиць.....ь, не ганьбіться, бо баби навіть здогадуються яка черга на них...
показати весь коментар
23.01.2026 21:15 Відповісти
При таких виборцях верховного ніхто нічого не очікує з 19 року
показати весь коментар
23.01.2026 21:36 Відповісти
Я вас умоляю...
В очі народу - марафон, а гроші підуть на рахунки міндіча шафіра юзіка
показати весь коментар
23.01.2026 19:01 Відповісти
Через два роки вже не буде що відбивати. Краще б німці далекобійні ракети продали Україні.
показати весь коментар
23.01.2026 19:26 Відповісти
Хорошо, но очень долго. Хреново, шо Ю.Корея не поставляет технику Украине(вышло бы быстрее в разы).
показати весь коментар
23.01.2026 19:43 Відповісти
Навіщо вказувати кількість?
показати весь коментар
23.01.2026 19:56 Відповісти
Виробництво власних ЗРК заблоковано внутрішньою окупацією.
показати весь коментар
23.01.2026 21:41 Відповісти
 
 