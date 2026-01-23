Україна замовила 18 систем ППО IRIS-T у німецької компанії

Україна замовила 18 систем протиповітряної оборони IRIS-T німецького виробника Diehl Defence.

Про це на конференції у п'ятницю, 23 січня, повідомив генеральний директор Diehl Defence Гельмут Раух, пише DW, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Україна замовила додаткові системи

За словами Рауха, наразі в Україні експлуатується дев'ять вогневих установок IRIS-T і вона зацікавлена ​​в додаткових одиницях.

"У середньостроковій перспективі ми плануємо розширити виробництво до 16 вогневих установок - приблизно за два роки. Якщо ми побачимо більший попит з боку наших клієнтів, ми зможемо ще більше збільшити виробництво",- сказав він.

Зазначається, що цьогоріч компанія планує виготовити до десяти установок.

Читайте також: Норвегія передала Україні ракети до систем NASAMS

Німеччина зміцнює ППО України

Нагадаємо, що в грудні 2025 року повідомлялося, що Німеччина поставила Україні дві системи протиповітряної оборони Patriot, які були обіцяні у серпні, а також уже дев’яту систему IRIS-T.

Читайте також: Зеленський закликає посилити ППО України: Удари відбуваються щодня