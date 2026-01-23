Україна замовила 18 систем ППО IRIS-T у німецької компанії
Україна замовила 18 систем протиповітряної оборони IRIS-T німецького виробника Diehl Defence.
Про це на конференції у п'ятницю, 23 січня, повідомив генеральний директор Diehl Defence Гельмут Раух, пише DW, інформує Цензор.НЕТ.
Україна замовила додаткові системи
За словами Рауха, наразі в Україні експлуатується дев'ять вогневих установок IRIS-T і вона зацікавлена в додаткових одиницях.
"У середньостроковій перспективі ми плануємо розширити виробництво до 16 вогневих установок - приблизно за два роки. Якщо ми побачимо більший попит з боку наших клієнтів, ми зможемо ще більше збільшити виробництво",- сказав він.
Зазначається, що цьогоріч компанія планує виготовити до десяти установок.
Німеччина зміцнює ППО України
