Зеленський закликає посилити ППО України: Удари відбуваються щодня
Зараз у Вишгороді на Київщині триває ліквідація наслідків російської атаки. Росія атакувала дронами місто - пошкоджено багато житлових будинків.
Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
Він нагадав, що станом на зараз відомо про постраждалих: 19 людей поранено, і серед них діти. Життя однієї людини забрали цією атакою.
Посилення ППО
"Є поранені на Дніпровщині та Харківщині. Били й по Одеській, Сумській та Херсонській областях. Загалом за цю ніч було 122 ударних дрони й також балістика - дві ракети.
Такі удари відбуваються кожного дня. Лише протягом цього тижня росіяни використали майже 1400 ударних дронів, 1100 керованих авіаційних бомб і 66 ракет проти наших людей. Саме тому кожного дня маємо посилювати стійкість України. Ракети й системи ППО - потрібні, і так само потрібно активно працювати з партнерами задля миру. Потрібні реальні, надійні рішення, що допоможуть завершити війну. Дякую всім, хто допомагає", - наголошує глава держави.
Що передувало?
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про атаку РФ на Вишгород. Зокрема, зазначалося, що кількість постраждалих збільшилася до 19 осіб, серед них - четверо дітей. Пожежу ліквідували.
Будь ласка, зачекайте...
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"Я прийшов з Ермаком я з Ермаком і піду"
(В.О. Зеленський). Вова, Ермак вже пішов і...?
Енергетика й надалі буде ціллю ворожих атак - вважає начальник управління комунікацій ПС ЗСУ
Може бути інтенсифікація цих ударів
Волонтери назбирали та пікапи понакуповували, Клично у Європи понавипрошував ППО, кулемети, броньовані швидкі, випросив пожежні машини.
Що ти зробив???
Я хз, що за лайно ти там жереш, но плющить тебе позеленому.
Захлопни пащеку, поки доля тобі зуби не вибила.
Бб, альтернативнообдароване.
Для того, щоб послити нашен ППО треба повернутись в 19-й, розблокувати ракетну програму, фінансувати наш ВПК, заохочувати своїх розробників і виробників, фінансувати армію, організовувати оборону...
А ти що, падло зелене творило? А тепер, гнидо, закликаєш? Щоб що, доляри в мішках? Щоб було що міндічам розтягувати?
Україна, особливо Київ, начеку
А населения как у русни
Во, б....я : есть над чем задуматься!!!
А вы тут х...й какой-то мараитесь...
Нема на вас БЕНДЕРЫ
Закінчились теми для тупих звернень? То хай краще побалакає зі своєю мамою Римою в Ізраїлі. Може вона допоможе з ППО? Там, кажуть, ізраільтяни не знають куди подіти свої застарілі патріоти, але Україні давати не хочуть. Хоча всіляку жи@івську ******* з України із задоволенням приймають.
Міндіча?Цукермана?Єрмака?Гайдая?
Чернігова?Корабельних сосен?
Зеленського?
Ти,падло ,крав ці гроші зі своїми подєльніками,тим самим вбивав українців!
Зараз закликає воно,******!
PS А хтось помітив, що фактично єдиною реальною операцією проти військової машини хла - була Павутина Малюка, про яку 100% гундосий клоп не знав? і якій не завадив? Бо всі інші клоунські потуги (биття по НПЗ, якісь пукання по нікому невідомих об'єктах, які нічого не дають) це саме імітація дій, а не дії. Діями б був остаточний винос страт авіа, портів з калібрами, ракетних і шахедних заводів і складів.
І саме цього гундос НЕ РОБИТЬ! Це нелюдське падло чекає обстрілів, що б потім з перекошеною мордою скавуліти до партнерів "дайте
грошейППО, дайте грошейна відбудову енергетики", а на те, що ми просрали усю енергетичну допомогу і самі познищували підрозділи свого ж ППО - закрийте очі.
А Вам про воду вже розповідали?
Тільки Потужні заклики та балачки. А армію фінансівати?? Нехай "син Порошенка фінансує"!!
Потужний оплот цивілізації
А хто знищив ракетні програми ''Нептун'', ' вільху'' і ''Сармат'', які були готові в 2019 році? А хто весь бюджет до 2022 року закатував в асфальт і навіть до цього дня?