Зеленський закликає посилити ППО України: Удари відбуваються щодня

Зараз у Вишгороді на Київщині триває ліквідація наслідків російської атаки. Росія атакувала дронами місто - пошкоджено багато житлових будинків.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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Він нагадав, що станом на зараз відомо про постраждалих: 19 людей поранено, і серед них діти. Життя однієї людини забрали цією атакою.

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Посилення ППО

"Є поранені на Дніпровщині та Харківщині. Били й по Одеській, Сумській та Херсонській областях. Загалом за цю ніч було 122 ударних дрони й також балістика - дві ракети.



Такі удари відбуваються кожного дня. Лише протягом цього тижня росіяни використали майже 1400 ударних дронів, 1100 керованих авіаційних бомб і 66 ракет проти наших людей. Саме тому кожного дня маємо посилювати стійкість України. Ракети й системи ППО - потрібні, і так само потрібно активно працювати з партнерами задля миру. Потрібні реальні, надійні рішення, що допоможуть завершити війну. Дякую всім, хто допомагає", - наголошує глава держави.

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про атаку РФ на Вишгород. Зокрема, зазначалося, що кількість постраждалих збільшилася до 19 осіб, серед них - четверо дітей. Пожежу ліквідували.

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