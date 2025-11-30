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Новини Розбудова ППО в Україні
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Зеленський закликає посилити ППО України: Удари відбуваються щодня

Завершено роботи з ліквідації наслідків удару в Києві

Зараз у Вишгороді на Київщині триває ліквідація наслідків російської атаки. Росія атакувала дронами місто - пошкоджено багато житлових будинків.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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Він нагадав, що станом на зараз відомо про постраждалих: 19 людей поранено, і серед них діти. Життя однієї людини забрали цією атакою. 

Читайте також: Наслідки дронової атаки РФ на Вишгород: є загиблий та постраждалі. Спалахнула пожежа у багатоповерхівці. ВІДЕО+ФОТО

Посилення ППО

"Є поранені на Дніпровщині та Харківщині. Били й по Одеській, Сумській та Херсонській областях. Загалом за цю ніч було 122 ударних дрони й також балістика - дві ракети.

Такі удари відбуваються кожного дня. Лише протягом цього тижня росіяни використали майже 1400 ударних дронів, 1100 керованих авіаційних бомб і 66 ракет проти наших людей. Саме тому кожного дня маємо посилювати стійкість України. Ракети й системи ППО - потрібні, і так само потрібно активно працювати з партнерами задля миру. Потрібні реальні, надійні рішення, що допоможуть завершити війну. Дякую всім, хто допомагає", - наголошує глава держави.

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про атаку РФ на Вишгород. Зокрема, зазначалося, що кількість постраждалих збільшилася до 19 осіб, серед них - четверо дітей. Пожежу ліквідували.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог атакував безпілотниками Вишгород: одна людина загинула, 11 постраждалих, серед них – дитина (оновлено)

Автор: 

Зеленський Володимир (28015) Київська область (4629) обстріл (34458) Вишгород (87) Вишгородський район (84)
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Топ коментарі
+25
Краще б брехливий с¥чонок покаявся, що розмародерив ракетне виробництво та подав би у відставку.
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30.11.2025 09:58 Відповісти
+17
Цікава, Міндіч або Цукерман відкликнулись на його заклик?
"Я прийшов з Ермаком я з Ермаком і піду"
(В.О. Зеленський). Вова, Ермак вже пішов і...?
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30.11.2025 10:02 Відповісти
+16
Закликун..а де наше ППО??? Що ти, п@дло зробив, щоб Україну не обстрілювали щодня???

Волонтери назбирали та пікапи понакуповували, Клично у Європи понавипрошував ППО, кулемети, броньовані швидкі, випросив пожежні машини.

Що ти зробив???
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30.11.2025 10:03 Відповісти
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Краще б брехливий с¥чонок покаявся, що розмародерив ракетне виробництво та подав би у відставку.
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30.11.2025 09:58 Відповісти
Де ж ті хто доляри складував складометрами, ? та мерзота буде посилювати ППО , ZEпокидьок ?
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30.11.2025 16:49 Відповісти
Кім? ермаком з кошевим?
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30.11.2025 09:59 Відповісти
Цікава, Міндіч або Цукерман відкликнулись на його заклик?
"Я прийшов з Ермаком я з Ермаком і піду"
(В.О. Зеленський). Вова, Ермак вже пішов і...?
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30.11.2025 10:02 Відповісти
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30.11.2025 10:06 Відповісти
"Проамериканська опозиція"?Блін,яке ж воно *******
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30.11.2025 10:09 Відповісти
Раніше Пороха звинувачували зелені в прозахідній політиці, а зараз вже і проамериканській
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30.11.2025 10:15 Відповісти
Скоро до промарсіанської дійдуть
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30.11.2025 10:33 Відповісти
"хлопський розум"
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30.11.2025 10:41 Відповісти
В корчиського?Ні,він вважає себе білим пальтом
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30.11.2025 10:59 Відповісти
В мені здається, це тро-ло-ло з відсилкою до сталіна і його політики "скрізь вороги і шпіони". Натяк на те, куди все котиться.
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30.11.2025 12:41 Відповісти
Корчинський себе білим пальтом вважає.Всі мудаки один він в білому
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30.11.2025 12:46 Відповісти
А Єрмак до якої "опозиції" належить?)
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30.11.2025 10:15 Відповісти
Хороше питання.Підозрюю що єрмак взагалі ні до кого не належить.Він разом з зе просто Україною торгує
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30.11.2025 10:34 Відповісти
росія має достатньо засобів ураження, щоб влаштовувати масовані удари по Україні 1-2 рази на тиждень, - Ігнат

Енергетика й надалі буде ціллю ворожих атак - вважає начальник управління комунікацій ПС ЗСУ

Може бути інтенсифікація цих ударів
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30.11.2025 10:03 Відповісти
Закликун..а де наше ППО??? Що ти, п@дло зробив, щоб Україну не обстрілювали щодня???

Волонтери назбирали та пікапи понакуповували, Клично у Європи понавипрошував ППО, кулемети, броньовані швидкі, випросив пожежні машини.

Що ти зробив???
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30.11.2025 10:03 Відповісти
Про Пороха взагалі мовчу, як би не він - нам б давно амба була б.
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30.11.2025 10:05 Відповісти
Не перекручуй мої ім'я та призвіще. Кучер.

Я хз, що за лайно ти там жереш, но плющить тебе позеленому.
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30.11.2025 11:02 Відповісти
Дебіле. Це призввще чоловіка. З жінками буває таке. Змінюють. Чоловік загинув, а ти гниль зелена, живе. І пристьобуєшся до нього.

Захлопни пащеку, поки доля тобі зуби не вибила.

Бб, альтернативнообдароване.
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30.11.2025 12:09 Відповісти
Альтернативний, ти, мабуть, за Янеком скучив?
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30.11.2025 11:16 Відповісти
Тобто, при тому, кого дегенерати називають "шоколадним лайном", загинули сотні тисяч українців, мільйони стали біженцями і переселенцями, дуже, дуже багато молодих і не зовсім молодих стали нікому не потрібними каліками, території віддані ворогу, мародери з ізраїльськими паспортами процвітали, грабуючи країну без будь - якого страху, Україною керував відвертий агент московії, формально не маючи ніяких законних підстав? І вони однакові? Та ви, отакі тварі, нічим не краще хрипатого блазня - наркомана, вбивці сотень тисяч українців, і на ваших руках крові не менше, ніж у гундоса квартального і його кумира путіна.
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30.11.2025 12:08 Відповісти
Саме краще ППО це бити по рашистських заводах і рашистській енергетиці. А тільки захищаючись це завідомо програшна позиція
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30.11.2025 10:04 Відповісти
Яскравим прикладом є останній великий програш Динамо-Київ під керівництвом Лобановського, який по тупому поставив всю свою команду в глуху оборону яка в результаті була пробита
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30.11.2025 10:48 Відповісти
Не вірять зеленському люди-після створення мафії в державі під керівництвом єрмака та міндіча які розкрадали гроші і майно під час війни Зеленський втратив моральне право щось говорити про захист цих же людей
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30.11.2025 10:07 Відповісти
"рашистський зелений кликушник" ,,котрий всі роки свого правління чистить українську казну, і не робить нікуя, щоб захистити (як клявся на Євангелії) український народ....Не виключено, рука всохне,або наступить параліч розмовного іпальника...
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30.11.2025 10:11 Відповісти
Кого закликає то?Сам себе?
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30.11.2025 10:12 Відповісти
Щоденні удари- це вже наслідки пусків(По пускових треба зосередитися.
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30.11.2025 10:17 Відповісти
Чим?! рожевими Фламінго? А їх нема, на них рожевої фарби бракує...
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30.11.2025 10:41 Відповісти
Кого воно закликає постійно?
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30.11.2025 10:18 Відповісти
Блін, згадалась росісянська пісня. "Ау, ау, ау..я тебя всеравно найдуууу..егегей.."...як би не було так сумно..
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30.11.2025 21:00 Відповісти
Одним ППО кацапів не зупиниш, треба ракети, але оманська гнида просить лише ППО
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30.11.2025 10:24 Відповісти
Передавати ракети не на часі, буде ескалація і путін нападе - це будь-який мерц скаже.
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30.11.2025 10:29 Відповісти
А своє, щоб мати, тями не вистачає? Чи в міндічів інша ціль?
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30.11.2025 10:40 Відповісти
Іди на юух закликальщик ти просерив заєс і Єнергодар напередодні вторгення
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30.11.2025 10:27 Відповісти
Привіт Міндічу..
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30.11.2025 10:33 Відповісти
Закликає воно, сученя...
Для того, щоб послити нашен ППО треба повернутись в 19-й, розблокувати ракетну програму, фінансувати наш ВПК, заохочувати своїх розробників і виробників, фінансувати армію, організовувати оборону...
А ти що, падло зелене творило? А тепер, гнидо, закликаєш? Щоб що, доляри в мішках? Щоб було що міндічам розтягувати?
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30.11.2025 10:39 Відповісти
Воно в Париж подуло, потім ще турне продовжить галопом по європам.
Україна, особливо Київ, начеку
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30.11.2025 10:43 Відповісти
Нам сьогодні веселуха буде....
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30.11.2025 13:51 Відповісти
Нехай йде в сраку
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30.11.2025 21:48 Відповісти
Ваші слова, та Богові у вуха....я навіть уявила🤣
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30.11.2025 22:10 Відповісти
Япона-мать!!? Территории горсть,
А населения как у русни
Во, б....я : есть над чем задуматься!!!
А вы тут х...й какой-то мараитесь...
Нема на вас БЕНДЕРЫ
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30.11.2025 10:44 Відповісти
Впорався! Доповів, закликав, поспівчував, подякував... і уся робота !
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30.11.2025 10:49 Відповісти
Нам не стільки потрібно ппо скільки томагавки для знищення заводів з виробництва ракет/шахідів московитів
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30.11.2025 10:54 Відповісти
Під чергового гкндосика, тихо переправляєттся двушка в москву.
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30.11.2025 10:58 Відповісти
Не зрозумів до кого звертається цей потужний воїн? Хто має посилювати ППО?
Закінчились теми для тупих звернень? То хай краще побалакає зі своєю мамою Римою в Ізраїлі. Може вона допоможе з ППО? Там, кажуть, ізраільтяни не знають куди подіти свої застарілі патріоти, але Україні давати не хочуть. Хоча всіляку жи@івську ******* з України із задоволенням приймають.
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30.11.2025 11:12 Відповісти
Не так сказав. Треба було сказати, я прос рав усе, що тільки можна, я три роки нічого не робив, щоб боротись із шахедами, крім як ходити з простягнутою рукою й просити ППО, я зібрав кругом себе некомпетентних осіб, які крім красти нічого не вміють, тому за ці роки не створено ніякої ефективної зброї проти безпілотників. Дайте ще грошей і ППО.
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30.11.2025 11:16 Відповісти
А шо без видоса? Нанюхалось так, шо и читать не можешь?
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30.11.2025 11:22 Відповісти
Кого ця мерзота закликає?
Міндіча?Цукермана?Єрмака?Гайдая?
Чернігова?Корабельних сосен?
Зеленського?
Ти,падло ,крав ці гроші зі своїми подєльніками,тим самим вбивав українців!
Зараз закликає воно,******!
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30.11.2025 11:25 Відповісти
Гундоса тварь імітує (а на ділі саботує) оборону і захист держави. Кацапня фактично в суботу вибила енергетику усієї Київщини і Києва (на хвилиночку - це столиця). У відповідь ми чуємо тульки хрипатий пердьож - і жодних адекватних дій як по захисту, так і по відплаті агресору.

PS А хтось помітив, що фактично єдиною реальною операцією проти військової машини хла - була Павутина Малюка, про яку 100% гундосий клоп не знав? і якій не завадив? Бо всі інші клоунські потуги (биття по НПЗ, якісь пукання по нікому невідомих об'єктах, які нічого не дають) це саме імітація дій, а не дії. Діями б був остаточний винос страт авіа, портів з калібрами, ракетних і шахедних заводів і складів.
І саме цього гундос НЕ РОБИТЬ! Це нелюдське падло чекає обстрілів, що б потім з перекошеною мордою скавуліти до партнерів "дайте грошей ППО, дайте грошей на відбудову енергетики", а на те, що ми просрали усю енергетичну допомогу і самі познищували підрозділи свого ж ППО - закрийте очі.
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30.11.2025 11:30 Відповісти
Сонечко, Ви теж з Києва?))

А Вам про воду вже розповідали?
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30.11.2025 21:05 Відповісти
Шел четвертый год войны? Есть шанс что на шестой или восьмой будет как-то по другому? Риторический вопрос.
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30.11.2025 12:07 Відповісти
Нєту.
Тільки Потужні заклики та балачки. А армію фінансівати?? Нехай "син Порошенка фінансує"!!
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30.11.2025 14:28 Відповісти
То може треба менше мародерити і воювати з оборонним сектором за бюджет, а гнида
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30.11.2025 12:46 Відповісти
П.О.Ц.
Потужний оплот цивілізації
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30.11.2025 14:27 Відповісти
Гордо слухають ''мужній'' виступ Зеленського залишки його виборців 73%, серед яких ще залишилися розумово відсталі і ті, які нічого не читали і не слухали, окрім марафону. А хто замість доопрацювання нашої системи ППО 'Кільчень'' навпаки дав наказ вилучити клістрони, які привезли під час президентства Порошенка з росії і відновили дію С-300? Це щоб не збивати братушек із московії?
А хто знищив ракетні програми ''Нептун'', ' вільху'' і ''Сармат'', які були готові в 2019 році? А хто весь бюджет до 2022 року закатував в асфальт і навіть до цього дня?
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30.11.2025 16:38 Відповісти
73% - то Ваша уява й дебільнячі нарративи. Не було їх. Макс 40-43%.
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30.11.2025 21:07 Відповісти
 
 