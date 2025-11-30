Зеленский призывает усилить ПВО Украины: Удары происходят каждый день
Сейчас в Вышгороде Киевской области продолжается ликвидация последствий российской атаки. Россия атаковала дронами город - повреждено много жилых домов.
Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
Он напомнил, что на данный момент известно о пострадавших: 19 человек ранены, среди них есть дети. Жизнь одного человека унесла эта атака.
Усиление ПВО
"Есть раненые в Днепровской и Харьковской областях. Били и по Одесской, Сумской и Херсонской областям. Всего за эту ночь было 122 ударных дрона, а также баллистика - две ракеты.
Такие удары происходят каждый день. Только в течение этой недели россияне использовали почти 1400 ударных дронов, 1100 управляемых авиационных бомб и 66 ракет против наших людей. Именно поэтому каждый день мы должны усиливать устойчивость Украины. Ракеты и системы ПВО - нужны, и так же нужно активно работать с партнерами для мира. Нужны реальные, надежные решения, которые помогут завершить войну. Спасибо всем, кто помогает", - подчеркивает глава государства.
Что предшествовало?
Ранее Цензор.НЕТ сообщал об атаке РФ на Вышгород. В частности, отмечалось, что количество пострадавших увеличилось до 19 человек, среди них - четверо детей. Пожар ликвидировали.
"Я прийшов з Ермаком я з Ермаком і піду"
(В.О. Зеленський). Вова, Ермак вже пішов і...?
Енергетика й надалі буде ціллю ворожих атак - вважає начальник управління комунікацій ПС ЗСУ
Може бути інтенсифікація цих ударів
Волонтери назбирали та пікапи понакуповували, Клично у Європи понавипрошував ППО, кулемети, броньовані швидкі, випросив пожежні машини.
Що ти зробив???