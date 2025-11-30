Зеленский призывает усилить ПВО Украины: Удары происходят каждый день

Сейчас в Вышгороде Киевской области продолжается ликвидация последствий российской атаки. Россия атаковала дронами город - повреждено много жилых домов.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Он напомнил, что на данный момент известно о пострадавших: 19 человек ранены, среди них есть дети. Жизнь одного человека унесла эта атака.

Читайте также: Последствия дронной атаки РФ на Вышгород: есть погибший и пострадавшие. В многоэтажке вспыхнул пожар. ВИДЕО+ФОТО

Усиление ПВО

"Есть раненые в Днепровской и Харьковской областях. Били и по Одесской, Сумской и Херсонской областям. Всего за эту ночь было 122 ударных дрона, а также баллистика - две ракеты.



Такие удары происходят каждый день. Только в течение этой недели россияне использовали почти 1400 ударных дронов, 1100 управляемых авиационных бомб и 66 ракет против наших людей. Именно поэтому каждый день мы должны усиливать устойчивость Украины. Ракеты и системы ПВО - нужны, и так же нужно активно работать с партнерами для мира. Нужны реальные, надежные решения, которые помогут завершить войну. Спасибо всем, кто помогает", - подчеркивает глава государства.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал об атаке РФ на Вышгород. В частности, отмечалось, что количество пострадавших увеличилось до 19 человек, среди них - четверо детей. Пожар ликвидировали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг атаковал беспилотниками Вышгород: один человек погиб, 11 пострадавших, среди них - ребенок (обновлено)