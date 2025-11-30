РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7796 посетителей онлайн
Новости Развитие ПВО в Украине
494 17

Зеленский призывает усилить ПВО Украины: Удары происходят каждый день

Завершены работы по ликвидации последствий удара в Киеве

Сейчас в Вышгороде Киевской области продолжается ликвидация последствий российской атаки. Россия атаковала дронами город - повреждено много жилых домов.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Он напомнил, что на данный момент известно о пострадавших: 19 человек ранены, среди них есть дети. Жизнь одного человека унесла эта атака. 

Читайте также: Последствия дронной атаки РФ на Вышгород: есть погибший и пострадавшие. В многоэтажке вспыхнул пожар. ВИДЕО+ФОТО

Усиление ПВО

"Есть раненые в Днепровской и Харьковской областях. Били и по Одесской, Сумской и Херсонской областям. Всего за эту ночь было 122 ударных дрона, а также баллистика - две ракеты.

Такие удары происходят каждый день. Только в течение этой недели россияне использовали почти 1400 ударных дронов, 1100 управляемых авиационных бомб и 66 ракет против наших людей. Именно поэтому каждый день мы должны усиливать устойчивость Украины. Ракеты и системы ПВО - нужны, и так же нужно активно работать с партнерами для мира. Нужны реальные, надежные решения, которые помогут завершить войну. Спасибо всем, кто помогает", - подчеркивает глава государства.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал об атаке РФ на Вышгород. В частности, отмечалось, что количество пострадавших увеличилось до 19 человек, среди них - четверо детей. Пожар ликвидировали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг атаковал беспилотниками Вышгород: один человек погиб, 11 пострадавших, среди них - ребенок (обновлено)

Автор: 

Зеленский Владимир (22778) Киевская область (4468) обстрел (30701) Вышгород (82) Вышгородский район (40)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Краще б брехливий с¥чонок покаявся, що розмародерив ракетне виробництво та подав би у відставку.
показать весь комментарий
30.11.2025 09:58 Ответить
+4
Цікава, Міндіч або Цукерман відкликнулись на його заклик?
"Я прийшов з Ермаком я з Ермаком і піду"
(В.О. Зеленський). Вова, Ермак вже пішов і...?
показать весь комментарий
30.11.2025 10:02 Ответить
+3
Кім? ермаком з кошевим?
показать весь комментарий
30.11.2025 09:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Краще б брехливий с¥чонок покаявся, що розмародерив ракетне виробництво та подав би у відставку.
показать весь комментарий
30.11.2025 09:58 Ответить
Кім? ермаком з кошевим?
показать весь комментарий
30.11.2025 09:59 Ответить
Цікава, Міндіч або Цукерман відкликнулись на його заклик?
"Я прийшов з Ермаком я з Ермаком і піду"
(В.О. Зеленський). Вова, Ермак вже пішов і...?
показать весь комментарий
30.11.2025 10:02 Ответить
показать весь комментарий
30.11.2025 10:06 Ответить
"Проамериканська опозиція"?Блін,яке ж воно *******
показать весь комментарий
30.11.2025 10:09 Ответить
Раніше Пороха звинувачували зелені в прозахідній політиці, а зараз вже і проамериканській
показать весь комментарий
30.11.2025 10:15 Ответить
А Єрмак до якої "опозиції" належить?)
показать весь комментарий
30.11.2025 10:15 Ответить
росія має достатньо засобів ураження, щоб влаштовувати масовані удари по Україні 1-2 рази на тиждень, - Ігнат

Енергетика й надалі буде ціллю ворожих атак - вважає начальник управління комунікацій ПС ЗСУ

Може бути інтенсифікація цих ударів
показать весь комментарий
30.11.2025 10:03 Ответить
Закликун..а де наше ППО??? Що ти, п@дло зробив, щоб Україну не обстрілювали щодня???

Волонтери назбирали та пікапи понакуповували, Клично у Європи понавипрошував ППО, кулемети, броньовані швидкі, випросив пожежні машини.

Що ти зробив???
показать весь комментарий
30.11.2025 10:03 Ответить
Про Пороха взагалі мовчу, як би не він - нам б давно амба була б.
показать весь комментарий
30.11.2025 10:05 Ответить
Саме краще ППО це бити по рашистських заводах і рашистській енергетиці. А тільки захищаючись це завідомо програшна позиція
показать весь комментарий
30.11.2025 10:04 Ответить
Не вірять зеленському люди-після створення мафії в державі під керівництвом єрмака та міндіча які розкрадали гроші і майно під час війни Зеленський втратив моральне право щось говорити про захист цих же людей
показать весь комментарий
30.11.2025 10:07 Ответить
"рашистський зелений кликушник" ,,котрий всі роки свого правління чистить українську казну, і не робить нікуя, щоб захистити (як клявся на Євангелії) український народ....Не виключено, рука всохне,або наступить параліч розмовного іпальника...
показать весь комментарий
30.11.2025 10:11 Ответить
Кого закликає то?Сам себе?
показать весь комментарий
30.11.2025 10:12 Ответить
Щоденні удари- це вже наслідки пусків(По пускових треба зосередитися.
показать весь комментарий
30.11.2025 10:17 Ответить
Кого воно закликає постійно?
показать весь комментарий
30.11.2025 10:18 Ответить
 
 