РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8663 посетителя онлайн
Новости Помощь Украине от Германии Развитие ПВО в Украине
Украина заказала 18 систем ПВО IRIS-T у немецкой компании

Украина заказала 18 систем противовоздушной обороны IRIS-T немецкого производителя Diehl Defence.

Об этом на конференции в пятницу, 23 января, сообщил генеральный директор Diehl Defence Хельмут Раух, пишет DW, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Украина заказала дополнительные системы

По словам Рауха, в настоящее время в Украине эксплуатируется девять огневых установок IRIS-T и она заинтересована в дополнительных единицах.

"В среднесрочной перспективе мы планируем расширить производство до 16 огневых установок - примерно за два года. Если мы увидим больший спрос со стороны наших клиентов, мы сможем еще больше увеличить производство", - сказал он.

Отмечается, что в этом году компания планирует изготовить до десяти установок.

Германия укрепляет ПВО Украины

  • Напомним, что в декабре 2025 года сообщалось, что Германия поставила Украине две системы противовоздушной обороны Patriot, которые были обещаны в августе, а также уже девятую систему IRIS-T.

Автор: 

Германия (7479) ПВО (3632) производство (602)
Поделиться:
Подытожить:
показать весь комментарий
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
замовлення "через посередника" із переплатою і маржою 10-15%?
показать весь комментарий
23.01.2026 18:26 Ответить
Скорійше за все ці замовлення за гроші/кредит ЕС, тому в Україну взагалі не заходитимуть.
показать весь комментарий
23.01.2026 18:30 Ответить
Ось це найкращий варіант для України, поки "міндічі-умєрки-рєзнікови" при владі і на потоках....
показать весь комментарий
23.01.2026 18:35 Ответить
А де там шось сказано за посередника?
показать весь комментарий
23.01.2026 18:45 Ответить
в нас по-іншому не працюють!
показать весь комментарий
23.01.2026 18:50 Ответить
А за які шиши? Україні для Перемоги треба насамперед адекватне військово-політичне керівництво та згуртовану націю, а не оце ось все, нічого не дасть збивання копійчаних шахедів дорогезними ірісками.
показать весь комментарий
23.01.2026 18:30 Ответить
Треба було ще розповісти де вони стоять і який у них запас ракет.
показать весь комментарий
23.01.2026 18:32 Ответить
показать весь комментарий
тиць.....ь, не ганьбіться, бо баби навіть здогадуються яка черга на них...
показать весь комментарий
23.01.2026 21:15 Ответить
показать весь комментарий
При таких виборцях верховного ніхто нічого не очікує з 19 року
показать весь комментарий
23.01.2026 21:36 Ответить
Я вас умоляю...
В очі народу - марафон, а гроші підуть на рахунки міндіча шафіра юзіка
показать весь комментарий
23.01.2026 19:01 Ответить
Через два роки вже не буде що відбивати. Краще б німці далекобійні ракети продали Україні.
показать весь комментарий
23.01.2026 19:26 Ответить
Хорошо, но очень долго. Хреново, шо Ю.Корея не поставляет технику Украине(вышло бы быстрее в разы).
показать весь комментарий
23.01.2026 19:43 Ответить
Навіщо вказувати кількість?
показать весь комментарий
23.01.2026 19:56 Ответить
Виробництво власних ЗРК заблоковано внутрішньою окупацією.
показать весь комментарий
23.01.2026 21:41 Ответить
 
 