Украина заказала 18 систем ПВО IRIS-T у немецкой компании
Украина заказала 18 систем противовоздушной обороны IRIS-T немецкого производителя Diehl Defence.
Об этом на конференции в пятницу, 23 января, сообщил генеральный директор Diehl Defence Хельмут Раух, пишет DW, информирует Цензор.НЕТ.
Украина заказала дополнительные системы
По словам Рауха, в настоящее время в Украине эксплуатируется девять огневых установок IRIS-T и она заинтересована в дополнительных единицах.
"В среднесрочной перспективе мы планируем расширить производство до 16 огневых установок - примерно за два года. Если мы увидим больший спрос со стороны наших клиентов, мы сможем еще больше увеличить производство", - сказал он.
Отмечается, что в этом году компания планирует изготовить до десяти установок.
Германия укрепляет ПВО Украины
