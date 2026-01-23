Украина заказала 18 систем ПВО IRIS-T у немецкой компании

Украина заказала 18 систем противовоздушной обороны IRIS-T немецкого производителя Diehl Defence.

Об этом на конференции в пятницу, 23 января, сообщил генеральный директор Diehl Defence Хельмут Раух, пишет DW, информирует Цензор.НЕТ.

Украина заказала дополнительные системы

По словам Рауха, в настоящее время в Украине эксплуатируется девять огневых установок IRIS-T и она заинтересована в дополнительных единицах.

"В среднесрочной перспективе мы планируем расширить производство до 16 огневых установок - примерно за два года. Если мы увидим больший спрос со стороны наших клиентов, мы сможем еще больше увеличить производство", - сказал он.

Отмечается, что в этом году компания планирует изготовить до десяти установок.

Германия укрепляет ПВО Украины

Напомним, что в декабре 2025 года сообщалось, что Германия поставила Украине две системы противовоздушной обороны Patriot, которые были обещаны в августе, а также уже девятую систему IRIS-T.

