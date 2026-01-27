Рашисти атакували Україну 165 БпЛА: ППО знешкодила 135 цілей

Атака шахедів у ніч на 27 січня: як відпрацювала ППО?

Російські окупанти атакували Україні 165 безпілотниками різних типів, зокрема реактивними шахедами, "Герберами", "Італмас" та іншими.

Про це повідомили Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці атаки

Пуски фіксувалися із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Гвардійське, Чауда - ТОТ АР Крим.

Близько 100 із них "шахеди".

Робота ППО

Станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 135 ворожих БпЛА на півночі, півдні в центрі та сході країни.

Зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 9 локаціях.

Атака ворога триває, у повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

