Рашисти атакували Україну 165 БпЛА: ППО знешкодила 135 цілей

Російські окупанти атакували Україні 165 безпілотниками різних типів, зокрема реактивними шахедами, "Герберами", "Італмас" та іншими.

Про це повідомили Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці атаки

Пуски фіксувалися із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Гвардійське, Чауда - ТОТ АР Крим.

Близько 100 із них "шахеди".

Також читайте: У Бундестазі закликали посилити ППО України та передати ракети Taurus

Робота ППО

Станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 135 ворожих БпЛА на півночі, півдні в центрі та сході країни.



Зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 9 локаціях.

Атака ворога триває, у повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

Читайте: Ворог атакував дронами об’єкт інфраструктури на Львівщині