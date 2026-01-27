Рашисти атакували Україну 165 БпЛА: ППО знешкодила 135 цілей
Російські окупанти атакували Україні 165 безпілотниками різних типів, зокрема реактивними шахедами, "Герберами", "Італмас" та іншими.
Про це повідомили Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці атаки
Пуски фіксувалися із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Гвардійське, Чауда - ТОТ АР Крим.
Близько 100 із них "шахеди".
Робота ППО
Станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 135 ворожих БпЛА на півночі, півдні в центрі та сході країни.
Зафіксовано влучання 24 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 9 локаціях.
Атака ворога триває, у повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.
