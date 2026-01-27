Ворог атакував дронами об’єкт інфраструктури на Львівщині

27 січня 2026 року ворог атакував ударними дронами обʼєкт інфраструктури у Львівській області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

Перші деталі

За його словами, на місці працюють всі профільні служби.

Попередньо, обійшлося без жертв і постраждалих. Інформація може оновлюватися.

