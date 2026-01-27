Враг ударил КАБами по Славянску: погибла супружеская пара, их сын ранен
Сегодня, 27 января, в 04:30 враг нанес авиаудар КАБами по Славянску Донецкой области. Зафиксировано попадание в частный сектор.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Вадим Лях, информирует Цензор.НЕТ.
Последствия
Как отмечается, повреждены по меньшей мере 5 домов. Два из них разрушены полностью.
Из-под завалов деблокированы три человека.
Жертвы
По данным ГВА, молодой парень ранен, он находится в больнице, получает всю необходимую медицинскую помощь.
"Его родителей, к сожалению, спасти не удалось", - говорится в сообщении.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вони там так хоробро зупиняли ЗСУ у 2014 році.....