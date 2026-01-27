Новости Обстрел Славянска
Враг ударил КАБами по Славянску: погибла супружеская пара, их сын ранен

Сегодня, 27 января, в 04:30 враг нанес авиаудар КАБами по Славянску Донецкой области. Зафиксировано попадание в частный сектор.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Вадим Лях, информирует Цензор.НЕТ.

Последствия

Как отмечается, повреждены по меньшей мере 5 домов. Два из них разрушены полностью.

Из-под завалов деблокированы три человека.

Жертвы

По данным ГВА, молодой парень ранен, он находится в больнице, получает всю необходимую медицинскую помощь.

"Его родителей, к сожалению, спасти не удалось", - говорится в сообщении.

А де бабки з іконами? Чого не зупинили.....
Вони там так хоробро зупиняли ЗСУ у 2014 році.....
27.01.2026 09:51 Ответить
 
 