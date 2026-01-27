Ворог ударив КАБами по Слов’янську: загинуло подружжя, їхній син поранений

Сьогодні, 27 січня, о 04:30 ворог завдав авіаудару КАБами по Словʼянську Донецької області. Зафіксовано влучання у приватний сектор.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Вадим Лях, інформує Цензор.НЕТ.

Наслідки

Як зазначається, пошкоджено щонайменше 5 будинків. Два з них зруйновані повністю.

З-під завалів деблоковано трьох людей.

Жертви

За даними МВА, молодого хлопця поранено, він перебуває у лікарні, отримує всю необхідну медичну допомогу.

"Його батьків, на жаль, врятувати не вдалося", - йдеться у повідомленні.

А де бабки з іконами? Чого не зупинили.....
Вони там так хоробро зупиняли ЗСУ у 2014 році.....
27.01.2026 09:51 Відповісти
 
 