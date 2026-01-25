РФ обстріляла три райони Донеччини: двоє поранених у Краматорську

Минулої доби, 24 січня, війська РФ обстрілювали три райони Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Покровський район

Як зазначається, у Золотому Колодязі Шахівської громади пошкоджено 8 будинків, у Заповідному - 5, у Торецькому та Кучеревому Яру - по 1.

Краматорський район

У Миколаївці пошкоджено багатоповерхівку. У Слов'янську поранено 2 людини, пошкоджено багатоповерхівку і 2 автівки. У Дружківці зруйновано приватний будинок.

Бахмутський район

У Різниківці Сіверської громади пошкоджено будинок.







