Окупанти атакували Черкаське на Донеччині: четверо загиблих, зокрема 5-річний хлопчик, та п’ятеро поранених

22 січня 2026 року о 22:50 російські війська обстріляли селище Черкаське Черкаської територіальної громади Краматорського району. Під приціл ворожих БпЛА "Герань-2" потрапив приватний сектор.

Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Як зазначається, унаслідок нічної атаки БпЛА на Донеччині загинули 4 цивільних, ще 5 поранені, серед яких 3 неповнолітніх.

Так, унаслідок влучання по житлових будинках загинули 32-річний чоловік та його 5-річний син, а також двоє їхніх сусідів .

. Крім того, зазнали тілесних ушкоджень матір загиблого хлопчика та троє дівчат віком 12, 14 й 16 років .

. Також поранено 34-річну місцеву жительку. На момент влучання потерпілі перебували у помешканнях.

Стан постраждалих

У постраждалих діагностовано вибухові травми, опіки і садна. Лікарі оцінюють стан постраждалих як важкий та середньої тяжкості.



Зруйновано два домоволодіння.

