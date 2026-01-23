2 277 5
Окупанти атакували Черкаське на Донеччині: четверо загиблих, зокрема 5-річний хлопчик, та п’ятеро поранених
22 січня 2026 року о 22:50 російські війська обстріляли селище Черкаське Черкаської територіальної громади Краматорського району. Під приціл ворожих БпЛА "Герань-2" потрапив приватний сектор.
Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Як зазначається, унаслідок нічної атаки БпЛА на Донеччині загинули 4 цивільних, ще 5 поранені, серед яких 3 неповнолітніх.
- Так, унаслідок влучання по житлових будинках загинули 32-річний чоловік та його 5-річний син, а також двоє їхніх сусідів.
- Крім того, зазнали тілесних ушкоджень матір загиблого хлопчика та троє дівчат віком 12, 14 й 16 років.
- Також поранено 34-річну місцеву жительку. На момент влучання потерпілі перебували у помешканнях.
Стан постраждалих
У постраждалих діагностовано вибухові травми, опіки і садна. Лікарі оцінюють стан постраждалих як важкий та середньої тяжкості.
Зруйновано два домоволодіння.
Наслідки атаки
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Andrijmak63
показати весь коментар23.01.2026 09:56 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
✘
Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар23.01.2026 10:02 Відповісти Мені подобається 7 Посилання
Oleksii Pilevych #582021
показати весь коментар23.01.2026 11:51 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Володимир Омельянов
показати весь коментар23.01.2026 10:33 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
