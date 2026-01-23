Оккупанты атаковали Черкасское в Донецкой области: четверо погибших, в том числе 5-летний мальчик, и пятеро раненых

22 января 2026 года в 22:50 российские войска обстреляли поселок Черкасское Черкасской территориальной громады Краматорского района. Под прицел вражеских БПЛА "Герань-2" попал частный сектор.

Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Как отмечается, в результате ночной атаки БПЛА в Донецкой области погибли 4 гражданских, еще 5 ранены, среди которых 3 несовершеннолетних.

  • Так, в результате попадания по жилым домам погибли 32-летний мужчина и его 5-летний сын, а также двое их соседей.
  • Кроме того, телесные повреждения получили мать погибшего мальчика и три девочки в возрасте 12, 14 и 16 лет.
  • Также ранена 34-летняя местная жительница. На момент попадания пострадавшие находились в помещениях.

Состояние пострадавших

У пострадавших диагностированы взрывные травмы, ожоги и ссадины. Врачи оценивают состояние пострадавших как тяжелое и средней тяжести.

Разрушено два домовладения.

Последствия атаки

Удар РФ по Черкасскому в Донецкой области
Дождалися ждуни. Що заважає виїхати
23.01.2026 09:56 Ответить
Горіти всім мерзенним рашистським вбивцям у пеклі...
23.01.2026 10:02 Ответить
Чи бояться пекла слуги Сатани?
23.01.2026 11:51 Ответить
Бодай би ви виздихали кацапські варвари ,з ким ви гади воюєте?
23.01.2026 10:33 Ответить
 
 