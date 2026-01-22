Сутки на Донетчине: 2 человека погибли, еще 3 - ранены, оккупанты обстреляли 3 района

В течение суток российские войска обстреливали населенные пункты Покровского, Краматорского и Бахмутского районов Донецкой области, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 22 января рассказал начальник ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Заповедном Шаховской громады повреждены 6 домов, в Золотом Колодезе — 3, в Кучеревом Яре — 2, в Торецком — 1.

Краматорский район

В Николаевке повреждены 2 частных дома и хозяйственная постройка, в Райгородке повреждена инфраструктура. В Краматорске 1 человек погиб и 1 ранен, в Шабельковке 3 дома разрушены и 9 повреждены. В Дружковке 1 человек погиб и 2 ранены, повреждены двухэтажный дом, административное здание, газопровод и 3 автомобиля.

Бахмутский район

В Свято-Покровском Северской громады поврежден дом.

Всего за сутки россияне 16 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуировано 90 человек, в том числе 28 детей.









Читайте на "Цензор.НЕТ": За месяц из подконтрольной Донетчины эвакуировались около 7 тысяч гражданских, - ОВА