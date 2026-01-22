Доба на Донеччині: 2 людини загинули, ще 3 - поранені, окупанти обстріляли 3 райони

Упродовж доби російські війська били по населених пунктах Покровського, Краматорського та Бахмутського районів Донецької області, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 22 січня розповів начальник ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Покровський район

У Заповідному Шахівської громади пошкоджено 6 будинків, у Золотому Колодязі — 3, у Кучеревому Яру — 2, у Торецькому — 1.

Краматорський район

У Миколаївці пошкоджено 2 приватні будинки та господарчу споруду, у Райгородку пошкоджено інфраструктуру. У Краматорську 1 людина загинула і 1 поранена, у Шабельківці 3 будинки зруйновано і 9 пошкоджено. У Дружківці 1 людина загинула і 2 поранені, пошкоджено двоповерхівку, адмінбудівлю, газопровід та 3 автівки.

Бахмутський район

У Свято-Покровському Сіверської громади пошкоджено будинок.

Всього за добу росіяни 16 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 90 людей, у тому числі 28 дітей.









