За місяць з підконтрольної Донеччини евакуювалися близько 7 тисяч цивільних, - ОВА
За останній місяць з території Донецької області, яка перебуває під контролем України, виїхали близько 7 тисяч цивільних осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеефірі розповів начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"Тільки за місяць з Донеччини виїхало близько 7 тис. людей. І я дякую їм, що вони виїжджають і бережуть себе та своїх близьких. Ми робимо все можливе. І я дякую тим областям, які їх приймають", - сказав очільник області.
Він додав, що за останні 10 днів з міст, наближених до лінії фронту, завдяки підрозділам поліції "Білі янголи" та ДСНС "Фенікс" вдалося вивезти 53 особи та 11 дітей.
За словами Філашкіна, наразі в контрольованих українською владою районах Донецької області, перебувають 190 тис. людей, з яких 12 тис. – це діти.
Раніше повідомлялося, що майже вся інфраструктура підконтрольної Україні частини Донеччини зазнала руйнувань.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
