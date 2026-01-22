За місяць з підконтрольної Донеччини евакуювалися близько 7 тисяч цивільних, - ОВА

Евакуація на Донеччині

За останній місяць з території Донецької області, яка перебуває під контролем України, виїхали близько 7 тисяч цивільних осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеефірі розповів начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Тільки за місяць з Донеччини виїхало близько 7 тис. людей. І я дякую їм, що вони виїжджають і бережуть себе та своїх близьких. Ми робимо все можливе. І я дякую тим областям, які їх приймають", - сказав очільник області.

Він додав, що за останні 10 днів з міст, наближених до лінії фронту, завдяки підрозділам поліції "Білі янголи" та ДСНС "Фенікс" вдалося вивезти 53 особи та 11 дітей.

За словами Філашкіна, наразі в контрольованих українською владою районах Донецької області, перебувають 190 тис. людей, з яких 12 тис. – це діти.

Раніше повідомлялося, що майже вся інфраструктура підконтрольної Україні частини Донеччини зазнала руйнувань.

не брати цю падлюку петрова в віська,
воно буде стріляти в спину.
тюрма його дом.
22.01.2026 06:59 Відповісти
пітрофа і іфанова в полон не брати.
22.01.2026 07:49 Відповісти
В чому прикол?
22.01.2026 08:58 Відповісти
Отморожене,дякую що людей довели до цього
22.01.2026 07:16 Відповісти
Це ****** винний і зеленський!!! Верещучка вивозила з шмигалем, на отих ШАТЛАХ свох, для московитів….
Баканов з наумовим, можуть це підтвердити……!!
22.01.2026 07:34 Відповісти
 
 