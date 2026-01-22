За месяц из подконтрольной Донетчины эвакуировались около 7 тысяч гражданских, - ОВА
За последний месяц с территории Донецкой области, которая находится под контролем Украины, выехали около 7 тысяч гражданских лиц.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеэфире рассказал начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин.
"Только за месяц из Донецкой области выехало около 7 тыс. человек. И я благодарю их, что они уезжают и берегут себя и своих близких. Мы делаем все возможное. И я благодарю те области, которые их принимают", - сказал глава области.
Он добавил, что за последние 10 дней из городов, приближенных к линии фронта, благодаря подразделениям полиции "Белые ангелы" и ГСЧС "Феникс" удалось вывезти 53 взрослых и 11 детей.
По словам Филашкина, в настоящее время в контролируемых украинской властью районах Донецкой области находятся 190 тыс. человек, из которых 12 тыс. - это дети.
Ранее сообщалось, что почти вся инфраструктура подконтрольной Украине части Донецкой области подверглась разрушениям.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
воно буде стріляти в спину.
тюрма його дом.
Баканов з наумовим, можуть це підтвердити……!!