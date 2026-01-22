За месяц из подконтрольной Донетчины эвакуировались около 7 тысяч гражданских, - ОВА

Эвакуация в Донецкой области

За последний месяц с территории Донецкой области, которая находится под контролем Украины, выехали около 7 тысяч гражданских лиц.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеэфире рассказал начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

"Только за месяц из Донецкой области выехало около 7 тыс. человек. И я благодарю их, что они уезжают и берегут себя и своих близких. Мы делаем все возможное. И я благодарю те области, которые их принимают", - сказал глава области.

Он добавил, что за последние 10 дней из городов, приближенных к линии фронта, благодаря подразделениям полиции "Белые ангелы" и ГСЧС "Феникс" удалось вывезти 53 взрослых и 11 детей.

По словам Филашкина, в настоящее время в контролируемых украинской властью районах Донецкой области находятся 190 тыс. человек, из которых 12 тыс. - это дети.

Ранее сообщалось, что почти вся инфраструктура подконтрольной Украине части Донецкой области подверглась разрушениям.

не брати цю падлюку петрова в віська,
воно буде стріляти в спину.
тюрма його дом.
22.01.2026 06:59 Ответить
пітрофа і іфанова в полон не брати.
22.01.2026 07:49 Ответить
В чому прикол?
22.01.2026 08:58 Ответить
Отморожене,дякую що людей довели до цього
22.01.2026 07:16 Ответить
Це ****** винний і зеленський!!! Верещучка вивозила з шмигалем, на отих ШАТЛАХ свох, для московитів….
Баканов з наумовим, можуть це підтвердити……!!
22.01.2026 07:34 Ответить
 
 