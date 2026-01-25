РФ обстреляла три района Донецкой области: двое раненых в Краматорске

За прошедшие сутки, 24 января, войска РФ обстреливали три района Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Покровский район

Как отмечается, в Золотом Колодезе Шаховской громады повреждены 8 домов, в Заповедном - 5, в Торецком и Кучеровом Яре - по 1.

Краматорский район

В Николаевке поврежден многоэтажный дом. В Славянске ранены 2 человека, повреждены многоэтажный дом и 2 автомобиля. В Дружковке разрушен частный дом.

Бахмутский район

В Резниковке Северской громады поврежден дом.

Обстрел Донецкой области
обстрел (32375) Донецкая область (12200) Дружковка (137) Славянск (2701)
