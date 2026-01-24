Враг бьет FPV-дронами по Славянску: пострадали две девушки-подростки

Славянск уже второй день под обстрелами врага FPV-дронами. Сегодня повреждены автомобили и многоэтажка, пострадали две девушки-подростки.

Об этом в Facebook сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Суббота, 24 января. Второй день подряд Славянск - под атакой вражеских fpv", - говорится в сообщении.

Повреждения

Сегодня повреждены автомобили, многоэтажка.

Пострадавшие

К сожалению, есть два пострадавших - девочки-подростки, которые гуляли на улице. Обоим оказывается необходимая медицинская помощь.

