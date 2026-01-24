Враг бьет FPV-дронами по Славянску: пострадали две девушки-подростки
Славянск уже второй день под обстрелами врага FPV-дронами. Сегодня повреждены автомобили и многоэтажка, пострадали две девушки-подростки.
Об этом в Facebook сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях, информирует Цензор.НЕТ.
"Суббота, 24 января. Второй день подряд Славянск - под атакой вражеских fpv", - говорится в сообщении.
Повреждения
Сегодня повреждены автомобили, многоэтажка.
Пострадавшие
К сожалению, есть два пострадавших - девочки-подростки, которые гуляли на улице. Обоим оказывается необходимая медицинская помощь.
+3 Денис Енергодарський
показать весь комментарий24.01.2026 22:29 Ответить Ссылка
+3 newduckling
показать весь комментарий24.01.2026 23:08 Ответить Ссылка
+2 Евгений Корпан
показать весь комментарий24.01.2026 21:33 Ответить Ссылка
Так що тут не сказав що в них тяжке життя. Вся проблема то що для ВПО допомоги болта.