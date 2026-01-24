Враг бьет FPV-дронами по Славянску: пострадали две девушки-подростки

Славянск снова под атакой

Славянск уже второй день под обстрелами врага FPV-дронами. Сегодня повреждены автомобили и многоэтажка, пострадали две девушки-подростки.

Об этом в Facebook сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях, информирует Цензор.НЕТ.

"Суббота, 24 января. Второй день подряд Славянск - под атакой вражеских fpv", - говорится в сообщении.

Повреждения

Сегодня повреждены автомобили, многоэтажка.

Пострадавшие

К сожалению, есть два пострадавших - девочки-подростки, которые гуляли на улице. Обоим оказывается необходимая медицинская помощь.

обстрел (32361) fvp-дрон (256) Славянск (2701)
Топ комментарии
Живуть. Місто далі живе. Жінки ходять з колясками. Не в всіх є можливість виїхати і винаймати житло. В Ставках та Лимані досі люди живуть
24.01.2026 22:29 Ответить
Діти отримують поранення. Бо міндічі та інші гаманці зеленського замість евакауації дітей займались вивозом грошей в москву та ізраїль.
24.01.2026 23:08 Ответить
А що діти там роблять ?
24.01.2026 21:33 Ответить
А що діти там роблять ?
24.01.2026 21:33 Ответить
Інстаграмщиці(Ждут рєбят(
24.01.2026 21:34 Ответить
Діти самі вирішують де їм жити?
25.01.2026 00:51 Ответить
Ой,вибачте,..разом з батьками.
25.01.2026 07:50 Ответить
Цілий обласний центр немає куди переселити. Я не чула, щоб десь зводили багатоповерхівки для переселенців. В Сумах дітей не один десяток тисяч. Багаті то знайшли куди виїхати.
25.01.2026 10:01 Ответить
Живуть. Місто далі живе. Жінки ходять з колясками. Не в всіх є можливість виїхати і винаймати житло. В Ставках та Лимані досі люди живуть
24.01.2026 22:29 Ответить
Можливість виїхати немає нічого спільного з бажанням.
25.01.2026 07:51 Ответить
Ну виїхали мої батьки і родина. Далі що ? Допомоги держави 0! Чпокайся як хочеш
25.01.2026 08:43 Ответить
Добре що виїхали.На шальці терезів : смерть або якесь життя,навіть важке.
25.01.2026 09:35 Ответить
Звалив? Насолоджуйся і не лізь в чуже життя з порадами, яких ніхто не потребує🤮
25.01.2026 10:39 Ответить
Німецькою Дум є дурень.Ти спеціально собі такий нік зробив?))
25.01.2026 11:31 Ответить
В Енергодарі зрадники живуть нормально. Я би сказав навіть дуже. Якщо порівнювати зі мною. Я втратив все майно і 4 рік живу по посадках
Так що тут не сказав що в них тяжке життя. Вся проблема то що для ВПО допомоги болта.
25.01.2026 11:23 Ответить
Вчити тут нічому не буду.Втратили все ,бо все було вкладено в одне й це ,переважно,масово й думати про погане ніхто ніколи не хотів.Це так як зі страхуванням автомобіля :можна страхувати помінімуму і від усіх випадків життя.
25.01.2026 11:34 Ответить
Ну як вкладено в одне? Хата в Енергодарі, робота в Енергодарі, автівка в Енергодарі, бізнес в Енергодарі? як це все розірвати і розмістити по країні?
25.01.2026 14:38 Ответить
Моя скромна думка.ВСЕ це є пропорційно у відсотках....нема статті інвестицій та заощаджень,плюс заощаджень в різних грошових одиницях,цінних метала,різнихбанках.Цю тему можна розвивати але...
25.01.2026 14:48 Ответить
Діти отримують поранення. Бо міндічі та інші гаманці зеленського замість евакауації дітей займались вивозом грошей в москву та ізраїль.
24.01.2026 23:08 Ответить
 
 