FPV-дрон атаковал домовладение на Сумщине: погиб мужчина

Удары по Сумской области за сутки

Вследсвие очередной атаки FPV-дрона погиб гражданский мужчина

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Прокуратура Сумщины.

По данным следствия, 3 января 2026 года около 13:00 в Есманьской громаде Шосткинского района враг атаковал FPV-дроном частное домовладение.

Погиб 52-летний местный житель.

Под процессуальным руководством Шосткинской окружной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту совершения военных преступлений, повлекших гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Сумская область (3942) fvp-дрон (229)
