FPV-дрон атакував домоволодіння на Сумщині: загинув чоловік

Унаслідок чергової атаки FPV-дрона загинув цивільний чоловік

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Прокуратура Сумщини.

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За даними слідства, 3 січня 2026 року близько 13:00 год у Есманьській громаді Шосткинського району ворог атакував FPV-дроном приватне домоволодіння.

Загинув 52-річний місцевий житель.

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За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).