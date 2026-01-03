FPV-дрон атакував домоволодіння на Сумщині: загинув чоловік
Унаслідок чергової атаки FPV-дрона загинув цивільний чоловік
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Прокуратура Сумщини.
За даними слідства, 3 січня 2026 року близько 13:00 год у Есманьській громаді Шосткинського району ворог атакував FPV-дроном приватне домоволодіння.
Загинув 52-річний місцевий житель.
За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).
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