Враг нанес удар по Славянску КАБами: семеро раненых. Фоторепортаж (обновлено)
Днем 10 января враг нанес очередной авиаудар по Славянску.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Славянской ГВА Вадим Лях.
"Вероятно, КАБы. Повреждены частные и многоэтажные дома", - говорится в сообщении.
Пострадавшие
В результате российского удара пострадали гражданские лица.
"В настоящее время известно о пяти раненых. Это четыре мужчины и женщина в возрасте от 58 до 35 лет. Всем оказывается необходимая помощь", - отметил Лях.
Что предшествовало?
Ночью 10 января враг атаковал Славянск беспилотниками. Три БПЛА "Герань-2" нанесли удары по частному сектору города. Повреждены по меньшей мере 11 частных домов, автомобили.
Обновление
По данным Нацполиции, сегодня войска России сбросили на город управляемую бомбу мощностью 250 кг, попавшую на частный двор.
Вследствие обстрела ранены 5 мужчин в возрасте от 37 до 58 лет и две женщины – 34 и 70 лет. Полицейские-парамедики оказывали людям помощь и доставляли в больницу.
Разрушения получили 5 многоэтажных и 20 частных домов, магазин, гараж, автомобиль.
Последствия атаки
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