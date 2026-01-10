Ворог ударив по Слов’янську КАБами: семеро поранених. ФОТОрепортаж (оновлено)

Вдень 10 січня ворог завдав чергового авіаудару по Словʼянську.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Слов'янської МВА Вадим Лях.

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"Ймовірно, КАБи. Пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки", - йдеться в повідомленні.

Постраждалі

Внаслідок російського удару постраждали цивільні.

"На даний час відомо про пʼятьох поранених. Це чотири чоловіки та жінка віком від 58 до 35 років. Всім надається необхідна допомога", - зазначив Лях.

Що передувало?

Вночі 10 січня ворог атакував Слов'янськ безпілотниками. Три БпЛА "Герань-2" вдарили по приватному сектору міста. Пошкоджено щонайменше 11 приватних будинків, автівки.

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Оновлення

За даними Нацполіції, сьогодні війська рф скинули на місто керовану бомбу потужністю 250 кг, які влучила на приватне подвір’я.

Унаслідок обстрілу поранено 5 чоловіків віком від 37 до 58 років та дві жінки – 34 і 70 років. Поліцейські-парамедики надавали людям допомогу та доставляли до лікарні.

Руйнувань зазнали 5 багатоповерхових і 20 приватних будинків, магазин, гараж, автомобіль.

Наслідки атаки









