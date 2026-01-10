Ворог ударив по Слов’янську КАБами: семеро поранених. ФОТОрепортаж (оновлено)
Вдень 10 січня ворог завдав чергового авіаудару по Словʼянську.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Слов'янської МВА Вадим Лях.
"Ймовірно, КАБи. Пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки", - йдеться в повідомленні.
Постраждалі
Внаслідок російського удару постраждали цивільні.
"На даний час відомо про пʼятьох поранених. Це чотири чоловіки та жінка віком від 58 до 35 років. Всім надається необхідна допомога", - зазначив Лях.
Що передувало?
Вночі 10 січня ворог атакував Слов'янськ безпілотниками. Три БпЛА "Герань-2" вдарили по приватному сектору міста. Пошкоджено щонайменше 11 приватних будинків, автівки.
Оновлення
За даними Нацполіції, сьогодні війська рф скинули на місто керовану бомбу потужністю 250 кг, які влучила на приватне подвір’я.
Унаслідок обстрілу поранено 5 чоловіків віком від 37 до 58 років та дві жінки – 34 і 70 років. Поліцейські-парамедики надавали людям допомогу та доставляли до лікарні.
Руйнувань зазнали 5 багатоповерхових і 20 приватних будинків, магазин, гараж, автомобіль.
Наслідки атаки
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